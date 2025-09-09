logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

Por Romario Ventura

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

Con un ambiente festivo y lleno de entusiasmo se llevó a cabo la clausura de la Primera Master Rítmica con Noa Ros, realizada del 4 al 7 de septiembre en las instalaciones del Club Deportivo Potosino. Este evento marcó el inicio de un proyecto que busca consolidarse como un espacio de formación y crecimiento para las jóvenes gimnastas potosinas y de la región.

Durante la ceremonia de cierre se contó con la presencia de distinguidas personalidades como el C.P. José Gerardo Ríos Lira, representante del H. Consejo de Administración; Víctor Manuel García Echevarría, subdirector de Turismo Municipal; así como la propia Noa Ros, exgimnasta internacional española, entrenadora y coreógrafa, quien encabezó las jornadas de enseñanza. También asistieron Mónica Chevaile Sánchez, reina del Club Deportivo Potosino, acompañada de sus princesas María Inés y Michelle; Anabel Candía Rivera, presidenta de la Asociación Potosina de Gimnasia; Giselle Báez Hernández, presidenta de la Comisión de Gimnasia Rítmica del Club; y Patricia Muñoz Rangel, entrenadora y técnica responsable de la disciplina en la institución.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros
J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

SLP

Romario Ventura

Tarde emotiva y triunfo compartido en la corrida de feria en Charcas

Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros
Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

SLP

Romario Ventura

Decepcionan equipos en primera semana
Decepcionan equipos en primera semana

Decepcionan equipos en primera semana

SLP

AP

No encuentra la fórmula con el Tri, el “Vasco” Aguirre
No encuentra la fórmula con el Tri, el “Vasco” Aguirre

No encuentra la fórmula con el Tri, el “Vasco” Aguirre

SLP

AP