Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

Con un ambiente festivo y lleno de entusiasmo se llevó a cabo la clausura de la Primera Master Rítmica con Noa Ros, realizada del 4 al 7 de septiembre en las instalaciones del Club Deportivo Potosino. Este evento marcó el inicio de un proyecto que busca consolidarse como un espacio de formación y crecimiento para las jóvenes gimnastas potosinas y de la región.

Durante la ceremonia de cierre se contó con la presencia de distinguidas personalidades como el C.P. José Gerardo Ríos Lira, representante del H. Consejo de Administración; Víctor Manuel García Echevarría, subdirector de Turismo Municipal; así como la propia Noa Ros, exgimnasta internacional española, entrenadora y coreógrafa, quien encabezó las jornadas de enseñanza. También asistieron Mónica Chevaile Sánchez, reina del Club Deportivo Potosino, acompañada de sus princesas María Inés y Michelle; Anabel Candía Rivera, presidenta de la Asociación Potosina de Gimnasia; Giselle Báez Hernández, presidenta de la Comisión de Gimnasia Rítmica del Club; y Patricia Muñoz Rangel, entrenadora y técnica responsable de la disciplina en la institución.