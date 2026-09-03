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Anotan los Rojos siete sin respuesta y vencen a Padres

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Anotan los Rojos siete sin respuesta y vencen a Padres
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      CINCINNATI.- El novato Juan Brito conectó su primer jonrón, JJ Bleday y Héctor Rodríguez también pegaron vuelacercas y los Rojos de Cincinnati anotaron siete carreras sin respuesta para vencer el miércoles 7-3 a los Padres de San Diego.

      A pesar de ganar la serie de tres juegos, Cincinnati (67-73) quedó a 6 1/2 juegos de Arizona en la contienda por el tercer y último pasaje de comodín de la Liga Nacional después de que los Diamondbacks vencieron a los Filis. San Diego estaba a medio juego de Arizona.

      El dominicano Brito pegó un cuadrangular de tres carreras que empató el juego y depositó la pelota en las gradas del jardín derecho en la tercera entrada. Dos bateadores después, su compatriota Rodríguez añadió un jonrón solitario para darle la ventaja a Cincinnati.

      Rodríguez suma cinco cuadrangulares en sus últimos 10 juegos.

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      Bleday coronó la anotación en la séptima con su 22do jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras y 416 pies que ayudó a los Rojos a asegurar la serie de tres juegos. Matt McLain aportó un elevado de sacrificio productor en la sexta.

      Brandon Williamson (3-3) lanzó 5 1/3 entradas, su mejor cifra de la temporada, por Cincinnati, ponchó a cinco y permitió tres carreras con siete hits. Pierce Johnson, Tejay Antone, Tony Santillán y Emilio Pagán no permitieron hits desde el bullpen para sellar el triunfo.

      Ty France le dio a San Diego una ventaja de 2-0 en la primera entrada con su 20mo jonrón de la temporada, y el dominicano Fernando Tatis Jr. impulsó la última carrera de los Padres en la segunda con un sencillo productor.

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