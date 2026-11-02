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Antonelli, nuevo campeón de F1

El piloto italiano acabó tercero en México, donde ganó Verstappen

Por EFE

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Antonelli, nuevo campeón de F1
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      El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se acaba de proclamar, de forma matemática, nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, que ganó el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

      Antonelli, de 20 años, se convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos -mejorando en más de tres años el anterior récord, el del cuatro veces coronado alemán Sebastian Vettel- y en el tercer italiano, el primero desde que lo hiciese por última vez Alberto Ascari hace 73 años, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

      Verstappen, de 29 años, logró su victoria 74 en la F1, la tercera del año y la sexta en México, al ganar este domingo en la pista mexicana -la más elevada del Mundial, a más de 2,200 metros de altitud-, por delante del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y de Antonelli; que, a falta de cuatro carreras, ya se hizo acreedor al título.

      Kimi sucede en el historial del certamen al inglés Lando Norris (McLaren), que fue quinto este domingo, un puesto por detrás del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc. En una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) acabó decimoquinto y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar.

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      El ídolo local, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue decimosexto en una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) cruzó octavo la meta, pero podría ganar una posición si el australiano Oscar Piastri (McLaren) -séptimo-, que está siendo investigado, resulta penalizado.

      Otro inglés, George Russell (Mercedes) -que perdió el segundo puesto en el Mundial en favor de Hamilton- acabó sexto.

      En novena posición y tras protagonizar la remontada del día -trece puestos, desde salir el ´pit lane´- se clasificó el neozelandés Liam Lawson (RB).

      También entró en los puntos, al concluir décimo, el francés Pierre Gasly (Alpine).

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