El apodo de Checo Pérez: El Viejo Sabroso

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En el ámbito de la Fórmula 1, los apodos que trascienden y reflejan la conexión entre deportistas y aficionados son significativos. Ejemplos históricos incluyen a Mario Andretti, apodado "Il Piedone", a Juan Manuel Fangio, conocido como "El Chueco", y a Michael Schumacher, denominado "El Káiser". En este contexto, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez ha adquirido un sobrenombre curioso: "El Viejo Sabroso".

El origen de este apodo se remonta a un meme que surgió a inicios de 2021 en Internet, inspirado en una escena del famoso anime Dragon Ball Z. En ella, el Androide Número 17 pronuncia la frase: "Ya no obedeceré tus órdenes, viejo asqueroso". Los usuarios de redes sociales reinterpretaron esta línea, transformando "viejo asqueroso" en "viejo sabroso", un término utilizado para expresar admiración hacia hombres maduros o atractivos.

El vínculo entre el apodo y Checo Pérez se consolidó con un video promocional de la Fórmula 1 que fue lanzado para la temporada 2021. En dicha producción, una imagen del piloto de perfil captó rápidamente la atención en redes sociales. Este instante se viralizó y se entrelazó con la noción de "viejo sabroso", integrando así al piloto en esta narración popular.

Lo que inicialmente comenzó como un chiste en plataformas como Facebook, TikTok y Twitter, pronto fue adoptado con afecto por los seguidores mexicanos. Se convirtió en un lema que se escuchó en los autódromos internacionales, evidenciando un fenómeno cultural que celebra la trayectoria y la carisma de Checo Pérez en la Fórmula 1. En la actualidad, el apodo "El Viejo Sabroso" no solo ha alcanzado popularidad entre los aficionados, sino que también ha tomado un giro legal, ya que ha sido registrado como marca por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este registro ha facilitado el uso del apodo en una marca de bebidas alcohólicas que pertenece al piloto, resignificando las siglas EVS, que ahora también representan Esfuerzo, Valor y Sabor.

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Este fenómeno en torno a Checo Pérez no solo destaca su importancia en el automovilismo, sino que también refleja el poder de las redes sociales y la cultura popular en la construcción de identidades en el ámbito deportivo.