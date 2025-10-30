Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo

Matehuala.- Con gran alegría se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo, en varias zonas de la ciudad, donde hubo rosarios, misas, cabalgatas, carreras, rosas de plata y música para venerar a uno de los santos más queridos.

Uno de los lugares fue la comunidad de San Vicente, donde acudieron cientos de personas, durante todo el día hubo peregrinaciones, y una cabalgata en su honor, por la tarde una misa con la presencia de Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, así mismo se contó con la presencia de un mariachi que estuvo interpretando varias melodías.

Al hacer un recorrido por la ciudad, varias calles estaban cerradas, donde llevaban a cabo rosarios con danzas en honor a este Santo, pues la fe y devoción a San Judas Tadeo es muy grande y mucha gente asegura deberle mandas por un milagro.

En la colonia Dichosa también hay una capilla en la cual se llevó a cabo un novenario, para terminar las fiestas patronales se realizó una misa de acción de gracias, al término de la eucaristía mucha gente se acercó a colocar flores y veladoras.

Afuera de la iglesia se instaló un escenario, en el cual estuvieron grupos musicales interpretando varias melodías, hubo un show para niños, además el juego del palo encebado y para finaliza la tradicional pólvora.