logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Comerciantes lesionados en desigual choque

Una de las personas heridas está grave

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Comerciantes lesionados en desigual choque

RIOVERDE.- Un accidente en la carretera libre Rioverde-San Luis Potosí, a la altura de la comunidad de San José de Gallinas, dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

Las víctimas, identificadas como Abel Hernández de 36 años de edad, y una mujer que lo acompañaba, ambos comerciantes originarios de Tampamolón, viajaban en una camioneta negra con redilas cuando se impactaron contra un tráiler.

El percance ocurrió la mañana de este miércoles y provocó que la pareja de comerciantes quedara atrapada en la cabina.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Rioverde realizaron maniobras con herramienta hidráulica para rescatarlos, mientras que personal de la Cruz Roja y una ambulancia particular brindaron la atención prehospitalaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Abel Hernández resultó con múltiples fracturas y fue trasladado en estado grave a un hospital; su acompañante presentó lesiones menores.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los lesionados se dirigían a la capital potosina para adquirir mercancía para a su negocio en Tampamolón, cuando ocurrió el accidente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan armas en presunto campo de adiestramiento
Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

SLP

Redacción

El inmueble ubicado en los límites con el estado de Nuevo León

Menores provocan incendio en baldío
Menores provocan incendio en baldío

Menores provocan incendio en baldío

SLP

Redacción

Alarmó a habitantes de las calles aledañas

Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano
Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano

Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano

SLP

Redacción

Apresan a dos hombres por violencia familiar
Apresan a dos hombres por violencia familiar

Apresan a dos hombres por violencia familiar

SLP

Redacción