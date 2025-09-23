Anuncian cuarta edición de la carrera Real del Potosí
Todo se encuentra listo para la celebración de la Cuarta Edición de la Carrera Real del Potosí, que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre a las 8:00 horas en el Parque Tangamanga I, con salida y meta en el estacionamiento frente al campo de Búfalos. La competencia repartirá una bolsa superior a los 90 mil pesos entre las diferentes distancias y categorías.
La presentación oficial estuvo encabezada por José Antonio Cisneros Reyes, presidente del Consejo de Administración de Caja Real del Potosí; Laura Angélica Torres Flores, encargada de Desarrollo de Talento Humano; Alfredo Núñez Hernández, encargado de Mercadotecnia; y José Luis García García, director de Tu Tiempo a Tiempo.
El evento contempla recorridos en las distancias de 4 kilómetros de convivencia, 6 kilómetros sin costo en ramas femenil, varonil y categoría única en silla de ruedas; además de 10 y 15 kilómetros en ambas ramas. La premiación será para los tres primeros lugares generales de cada distancia. Asimismo, se contará con una categoría Premium, integrada por equipos mixtos de cinco personas en la distancia de 15 kilómetros, donde será reconocido el conjunto ganador.
El costo de inscripción es de 350 pesos por participante, que incluye playera conmemorativa, medalla, número, chip e hidratación. La entrega de kits se realizará el sábado 11 de octubre a partir de las 10:00 horas en las oficinas matriz de Caja Real del Potosí, ubicadas en avenida Himno Nacional No. 5735, Barrio de San Juan de Guadalupe.
Las inscripciones ya se encuentran disponibles en todas las sucursales de Caja Real del Potosí en la capital.