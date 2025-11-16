Anuncian el torneo ‘Fiestas Revolucionarias de Futbol 2025’

El Club Deportivo Punto Verde anunció de manera oficial la realización del Torneo Abierto de Futbol “Fiestas Revolucionarias 2025”, que se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre en la categoría Varonil libre, evento que promete reunir a equipos de gran nivel, delegados, patrocinadores y figuras representativas del balompié potosino.

Durante la presentación del torneo estuvieron presentes el Lic. Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración del CDPV; el Lic. Jorge Alberto Zavala López, director general del torneo; Catherine Morales Díaz, coordinadora del certamen; Ghislane Isabel López Medina, jugadora profesional del Atlético de San Luis Femenil; así como José Enrique Vázquez Zepeda, delegado del equipo UGCH.

La ceremonia también reunió a los delegados de los equipos inscritos y a representantes de las empresas patrocinadoras que impulsan este proyecto deportivo: La Pasta Cinco, Óptica Imagen, Despacho Ángel y Asociados, LARUB, Academia Proline Soccer y Construcción, Arquitectura y Diseño.

El torneo contará con una destacada participación de conjuntos de alto nivel competitivo, entre los que destacan Unidad de Gestión del Centro Histórico, La Gloriosa, Proline, Magistrados Punto Verde, Notaría 18, Planilla FC, Movimiento Ciudadano y PAN, reflejando el creciente interés por esta edición 2025.

