Denuncia J. Hermoso amenazas de muerte

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncia J. Hermoso amenazas de muerte

México.- La futbolista española de Tigres Femenil, Jenni Hermoso, volvió a ser víctima de la violencia de género, esta vez por redes sociales, al recibir amenazas de muerte e insultos por parte de un hombre al terminar la semifinal de ida de la Liga MX Femenil contra Cruz Azul.

Con una publicación en Instagram, Hermoso expuso al usuario ezack_mexa, José Isaac García, quien le dejó dos mensajes de odio a la futbolista.

“Pinche puta. Vas a morir hija de puta”, fueron los mensajes que recibió Jenni por parte de este usuario.

La futbolista campeona del mundo con España escribió: “que se le vea bien la cara a esta gente, que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas”, en referencia a la foto de perfil que tiene este usuario, donde se observa a un niño y un bebé en brazos.

