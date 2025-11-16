Sinner quiere el campeonato

TURÍN.- Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han estado jugando el uno contra el otro casi todo el año por los títulos más importantes del tenis.

Ahora irán por un nuevo trofeo importante el domingo: las Finales de la ATP.

El número 1 del ranking, Alcaraz, venció a Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4, y el número 2, Sinner, derrotó a Alex de Miñaur 7-5, 6-2 ante su público local italiano en las semifinales el sábado para establecer otro encuentro entre los dos jugadores que se han distanciado del resto del campo.

Alcaraz ya aseguró el puesto número 1 al final del año, pero estará disputando su primera final en el evento para los ocho mejores jugadores del año.

Sinner jugará su tercera final consecutiva en Turín y buscará su segundo trofeo consecutivo. El jugador no ha perdido un set en las Finales desde que fue vencido por Novak Djokovic en el juego por el campeonato de 2023, una racha de 18 sets consecutivos.

Sinner y Alcaraz se han enfrentado en las últimas tres finales de Grand Slam: Alcaraz venció a Sinner en un tiebreaker en el quinto set para ganar el Abierto de Francia; Sinner obtuvo una medida de venganza al vencer a Alcaraz por el trofeo de Wimbledon; luego Alcaraz volvió a salir victorioso en el Abierto de Estados Unidos.

Sinner también ganó el Abierto de Australia —venciendo a Alexander Zverev en la final— por lo que él y Alcaraz ganaron dos majors cada uno este año.

En total, será la sexta vez que Alcaraz y Sinner se enfrenten este año. También se enfrentaron en la final del Abierto de Italia (ganada por Alcaraz) y la final del Abierto de Cincinnati (ganada por Alcaraz cuando Sinner se retiró debido a una enfermedad).

Alcaraz lidera a Sinner 10-5 en sus enfrentamientos de carrera.

Alcaraz va de 4-0 esta semana.