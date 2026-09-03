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Apretado triunfo de Dbacks sobre Filis

Con jonrón solitario de McCann en la 8va. Arizona se aferra al puesto de comodín

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Apretado triunfo de Dbacks sobre Filis
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      PHOENIX.- James McCann conectó un jonrón solitario en la octava entrada, siete lanzadores de Arizona se combinaron para una blanqueada y los Diamondbacks evitaron una barrida de tres juegos al vencer 1-0 a los Filis de Filadelfia el miércoles.

      Arizona —que puso fin a una racha de tres derrotas al hilo— ahora está medio juego por delante de los Padres de San Diego por el tercer y último comodín de la Liga Nacional, con 21 juegos restantes en su calendario.

      Los Filis vieron terminar su racha de seis victorias.

      McCann castigó el primer lanzamiento que vio del relevista Jonathan Bowlan (2-2), enviándolo profundo a las gradas del jardín izquierdo para la única carrera del juego. Fue el quinto jonrón de la temporada para el receptor veterano.

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      Los D-backs recurrieron a un desfile de relevistas para sacar adelante el partido, comenzando con Taylor Clarke, quien lanzó 1 2/3 entradas. Luego siguieron Derek Law, Kevin Ginkel, el dominicano José Cabrera, Brandyn Garcia, el nicaragüese Jonathan Loaisiga (6-3) y el venezolano Juan Morillo.

      Morillo ponchó a Kyle Schwarber y Trea Turner para abrir la novena antes de otorgar base por bolas a Bryce Harper. El derecho, que lanza con potencia, luego indujo un rodado suave del venezolano Luis Arráez para asegurar su tercer salvamento de la temporada.

      Arizona logró rescatar el juego final pese a no conectar ni un hit con corredores en posición de anotar en toda la serie.

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