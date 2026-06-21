Serena Williams regresa al tenis profesional en Wimbledon 2024

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES (AP) — Se ha hablado de ello desde que Serena Williams anunció hace casi tres semanas que regresaba al tenis profesional tras casi cuatro años alejada del deporte.

Aun así, ver el anuncio de una sola frase del All England Club de que la ganadora de 23 títulos de Grand Slam disputará el torneo individual en Wimbledon fue sorprendente de todos modos.

"Serena Williams (USA) recibe el último comodín para el torneo individual femenino", decía la línea clave del anuncio del domingo, que se emitió ocho días antes de que comience el Grand Slam sobre césped.

A los 44 años, Williams disputará tanto individuales como dobles en Wimbledon, después de haber aceptado ya un comodín para el torneo de dobles junto con su hermana mayor, Venus.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esto no es un simulacro", dijo Wimbledon en sus cuentas de redes sociales el domingo.

"Nombra un regreso más icónico... esperaremos", añadió la WTA.

Wimbledon mantuvo abierta la octava y última plaza de comodín para el torneo individual femenino hasta que Williams se decidiera. Tan recientemente como a principios de esta semana, después de perder un partido de dobles en Berlín, parecía estar dudando sobre la decisión.

"Dios mío, ¿quedan algunas?", respondió cuando le dijeron que todavía había una plaza de comodín disponible. Los comodines son invitaciones especiales otorgadas por los organizadores del torneo, que permiten a ex campeonas y a otras acceder al cuadro principal sin las necesarias calificaciones de entrada. Pero luego reflexionó sobre si estaba lista para ello.

"¿Crees que estoy lista para individuales?", le preguntó a un reportero y luego se volvió hacia su compañera de dobles Karolina Muchova para preguntarle qué pensaba.

"Creo que me interesaría", respondió la jugadora checa.

"Esa es la pregunta del momento, ¿no?", dijo Williams. "No lo sé. No lo sé.

Bueno, ahora que Williams se ha decidido, la gran pregunta que queda es cómo podrá manejar físicamente el juego de individuales después de tanto tiempo.

El último partido de Serena en individuales fue una derrota ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra "retirarse" y, en su lugar, declaró que estaba "evolucionando" para alejarse del tenis. Su segunda hija nació en 2023.

"Acabo de terminar un intenso juego de ´duck duck goose´", dijo Williams en X después del anuncio del comodín.

Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon: en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016 . También ha conquistado 14 Grand Slams en dobles, todos junto a Venus, y seis de ellos en Wimbledon.

Serena también arrasó con los títulos de individuales y dobles (con Venus) en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando la competencia de tenis se disputó sobre el césped sagrado del All England Club.

En su última aparición en Wimbledon en 2022, Serena fue cayó en la primera ronda ante Harmony Tan (115), en su primer partido desde que tuvo que detenerse a menos de un set de su encuentro inaugural en el All England Club por una lesión el año anterior.

Serena ganó un partido de dobles con su compañera Victoria Mboko en el Queen´s Club la semana pasada, pero luego la pareja tuvo que retirarse después de que Mboko se lesionara la rodilla en un partido de individuales.

En otro partido de dobles en el Abierto de Berlín el martes, Serena y Muchova perdieron ante la mexicana Giuliana Olmos y Erin Routliffe.

Hasta el domingo, Serena no se había inscrito en los cuadros de individuales de ningún torneo de preparación sobre césped antes de Wimbledon.

Sabrá quién será su rival de primera ronda el viernes, cuando se realicen los sorteos de individuales de Wimbledon.

Aunque es la número 593 en el ranking de dobles gracias a su victoria de la semana pasada, Serena no tiene ranking de individuales después de haber estado alejada durante tanto tiempo.

Iga Swiatek es la campeona defensora de Wimbledon, mientras que Aryna Sabalenka ocupa el puesto número 1.

Como Serena no tiene ranking, podría enfrentarse potencialmente a Swiatek, Sabalenka o a cualquier otra jugadora de alto ranking en las rondas iniciales.