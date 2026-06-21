Oleada de tiroteos en Chicago deja siete muertos y decenas de heridos

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CHICAGO (AP) — Una oleada de tiroteos en Chicago ha provocado al menos siete muertos y 38 heridos desde el viernes por la tarde, de acuerdo con la policía, lo que llevó al presidente Donald Trump a renovar su llamado a una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

Donald Trump insiste en intervención militar en Chicago

Trump escribió en Truth Social el domingo por la mañana: "¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedir ayuda? Podría convertir a Chicago en una ciudad segura en UN MES; en UN AÑO será una de las más seguras!!!".

La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028 que ha rechazado repetidamente los llamados de Trump a una intervención militar, no respondió a una solicitud de comentarios. Durante el gobierno de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de combate al crimen en ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Nueva Orleans, Washington, D.C., y Memphis, Tennessee.

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Datos y contexto de la violencia armada en Chicago

Aunque los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un leve aumento de los incidentes de tiroteos en comparación con la primera mitad del año pasado, las tasas de delitos violentos en general han disminuido en la ciudad en los últimos años, en paralelo con las tendencias nacionales.

Información preliminar compartida por la policía de Chicago indica que ha habido al menos dos docenas de incidentes con disparos desde las 5:00 de la tarde del viernes. Entre las personas muertas figuran un joven de 21 años que recibió un tiro en el pecho el domingo, un adolescente de 18 años que recibió un tiro en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años baleado en el pecho el viernes.

Al menos 12 personas de una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala el viernes por la noche después que una camioneta SUV se detuvo y dos personas en su interior comenzaron a disparar, informó la policía.

Los ocho hombres y cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. Los atendieron en cuatro hospitales. La policía indicó que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y rechazó atención médica.

Ese tiroteo ocurrió en Juneteenth, un feriado que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Más temprano el viernes, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial en el South Side.

"Lo que debió ser una noche de celebración y reflexión comunitaria por Juneteenth quedó destrozado por un horrible acto de violencia", escribió el sábado en X el alcalde Brandon Johnson. "Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos".

"La violencia no tiene lugar en nuestra ciudad, y los responsables rendirán cuentas", agregó.

Otras ciudades grandes de Estados Unidos experimentaron violencia relacionada con armas durante el fin de semana. En Filadelfia, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un tiroteo a primera hora del domingo por la mañana, según Fox-29. En Cincinnati, un tiroteo mató a tres personas el sábado por la noche, reportó WLWT. Y la policía de Kansas City, Missouri, indicó que investiga un tiroteo ocurrido el viernes por la noche y que dejó un muerto y cinco heridos.