"Checo" Pérez vuelve a México; realizará recorrido por Reforma

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Todos los fanáticos de la F1 y de Checo Pérez tendrán una oportunidad antes de que comiencen las actividades del Gran Premio de México 2026. El piloto tapatío regresará a las calles de la Ciudad de México para participar en un Show Run junto a Cadillac Formula 1 Team.

Recorrido confirmado en Paseo de la Reforma

La exhibición se realizará el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 horas, sobre Paseo de la Reforma, como parte de los eventos previos al Gran Premio de la Ciudad de México.

¿Dónde ver a "Checo" Pérez en Fórmula 1?

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El punto confirmado para la exhibición es Paseo de la Reforma, una de las avenidas más representativas de la capital mexicana. Ahí, "Checo" Pérez tendrá la oportunidad de manejar su monoplaza de Fórmula 1 frente a los aficionados.

Celebración especial por 300 Grandes Premios

El evento tendrá un significado especial para el mexicano, ya que también marcará la celebración de sus 300 Grandes Premios disputados en la máxima categoría. El propio Checo Pérez ya aseguró que comenzar esta celebración en las calles de la Ciudad de México, junto a sus aficionados, hará todavía más especial su regreso.

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Además, el Show Run tendrá otro ingrediente importante:

· Será la primera aparición de Cadillac Formula 1 Team en México.

· Checo volverá a realizar esta aparición en Paseo de la Reforma pero ahora con Cadillac y no con Red Bull.

· Posteriormente, Pérez regresará al Gran Premio de México, después de su ausencia en la edición de 2025.

¿Ya se conoce el recorrido?

Por ahora, no se han dado a conocer todos los detalles del Show Run. Cadillac Formula 1 Team y el Gran Premio de México informaron que próximamente revelarán más información a través de sus plataformas oficiales.

Por ello, quienes quieran ver a "Checo" Pérez en Fórmula 1 deberán estar pendientes de los canales oficiales para conocer información adicional sobre el recorrido y la dinámica del evento.

El Show Run será, además, la primera participación de Cadillac en el Gran Premio de México desde su llegada a la Fórmula 1 como el undécimo equipo del campeonato en 2026.