Italia rescata empate ante Francia en Liga de Naciones

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Italia, el país donde Zinedine Zidane desarrolló buena parte de su carrera de futbolista, su último rival en el césped en un recuerdo aciago en su brillante carrera, amargó la puesta de largo del seleccionador francés ante su público y arrancó un empate que relanza a los transalpinos en la Liga de las Naciones.

Dominadores pero no resolutivos, los 'bleus' no pudieron firmar la tercera victoria en tantos partidos de Zizou en el banquillo. Cuando parecía que un tanto de Michael Olise iba de nuevo a salvar a su técnico, un error en la defensa permitió a Bastoni lograr un empate valiosísimo para los de Roberto Mancini.

Que incluso pudieron llevarse más premio en el tramo final, que Francia afrontó con 10 tras la expulsión de Dayot Upamecano, pero que demostró que a los 'azurra' les queda camino por delante en su recuperación.

La comunión con Zidane en el Estadio de Francia

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La electricidad y la emoción se sentían en el recinto que esperaba el reencuentro con el ídolo, Zinedine Zidane, autor de algunas de las páginas más gloriosas que se han firmado en el Estadio de Francia.

Fue él, en un amistoso contra España, quien marcó el primer tanto de la historia del ya icónico estadio y, de nuevo él, ese mismo año, celebró en su césped el primer Mundial de Francia. El público francés tenía sed de Zizou y así lo hizo saber cuando la megafonía anunció su hombre y cuando las luces se encendieron para dejar ver un impresionante mosaico con su nombre en las gradas.

La comunión es total y solo faltaba que el equipo acompañara. Tenía que lucirse ante un rival de prestigio, aunque tras haber faltado a los tres últimos Mundiales en plena crisis de identidad en la segunda etapa de Roberto Mancini a los mandos.

Ambos entrenadores multiplicaron los cambios, piedras de toque de cara a forjarse la personalidad que ambos técnicos quieren para su equipo.

Si Mancini solo hizo un cambio por línea con respecto a la victoria ante Turquía, y dio entrada en el ataque a Kean, Zizou introdujo seis, una mezcla de la continuidad con la que afrontó su primer partido en Turquía y la renovación extrema del segundo frente a Bélgica.

Volvieron al once Ousmane Dembélé, de nuevo capitán ante la ausencia del lesionado Kylian Mbappé y Michael Olise.

Desarrollo y resultado del partido

Ambiente de fuego

Espoleados por un ambiente de fuego, sin duda azuzado por su nuevo seleccionador, Francia salió dinámica, tras la estela de su último duelo ante Bélgica.

El aspecto fue muy similar, mucho dominio pero impotencia para crear vértigo en el área de Gianluigi Donnarumma, mientras que Italia, que parecía mansa puso en vilo al Estadio de Francia en tres ocasiones, en el 9 Kean, en el 40 Frattesi y en el 41 de nuevo Kean que vio como le anulaban un gol.

Francia se fue al descanso solo con una ocasión, un balón que tocó la parte alta del larguero tras un disparo desviado de Olise en el 23.

La charla de Zizou metió una velocidad más a Francia, que nada más salir del campo obligó a Donnarumma a estirarse en una doble ocasión, de Doue y Dembélé y de nuevo en el 50 a disparo de Olise.

El jugador del Bayern no le perdonó en el 55, en una falta que Cherky tocó corta y la defensa transalpina, inerte, no impidió que el francés llevara a la red, su segundo gol consecutivo con la 'bleu'.

La fiesta duró trece minutos. Una mala entrega de Rabiot a Da Cunha permitió a Bastoni superar a Maignan.

La expulsión de Upamecano lanzó a Italia a por la victoria, pero no estuvieron acertados los de Mancini, que suspiraron en el último aliento cuando Camavinga obligó a Donnarumma a una estirada final para conservar el empate.

La ficha técnica del partido fue la siguiente:

1- Francia: Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki (Camavinga, m.76), Da Cunha (Lacroix, m.87), Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (Barcola, m.76)

1- Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (Doumbia, m.80), Tonali (Barella, m.62), Fagioli (Scamacca, m.90); Kean, Pio Esposito (Vergara, m.62), Sebastiano Esposito (Maldini, m.80)

Goles: 1-0, m.55: Olise; 1-1, m.68: Bastoni

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP), expulsó por doble amarilla al local Upamecano (74 y 85) y amonestó a los visitantes Fagnoli (54), Kean (73), Vergara (82) y Bastoni (92)

Incidencias: Partido de la fase previa de la Liga de las Naciones disputado en el Estadio de Francia de Saint-Denis ante unos 80.000 espectadores.