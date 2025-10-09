logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Argentina golea y avanza a cuartos

Por AP

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Argentina golea y avanza a cuartos

SANTIAGO.- Con un doblete de Maher Carrizo y sendos tantos de Alejo Sarco y Mateo Silvetti, Argentina goleó el miércoles 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos de final del Mundial Sub20, donde lo espera México.

A la misma hora, Colombia derrotó 3-1 a Sudáfrica y enfrentará a España en cuartos.

La Albiceleste prácticamente sentenció el cotejo en el Estadio Nacional de Santiago a los dos minutos, cuando Sarco se arrojó para empujar al gol un rebote que del arquero Ebenezer Harcourt ante un remate de Dylan Gorosito en el área. El potente delantero del Bayer Leverkusen alemán es el goleador del torneo con cuatro tantos.

A los 23 minutos, los dirigidos de Diego Placente ampliaron la ventaja. Con un zurdazo de tiro libre al palo del arquero, Carrizo aprovechó una barrera mal armada y la floja respuesta de Harcourt.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el primer cuarto de hora letal, Nigeria reaccionó y generó peligro explotando la espalda del lateral derecho Gorosito. Así, el arquero Santino Barbi tapó dos mano a mano mientras que el delantero Kparobo Arierhi desaprovechó un cabezazo solo frente al arco. El segundo tiempo vio a Argentina volver a pisar el acelerador para asegurar la victoria y cuidar a sus estrellas cara al exigente partido que le espera el sábado contra el Tri.

Un pase en profundidad de Milton Delgado dejó a Carrizo cara a cara con Harcourt y el delantero de Vélez definió con un toque suave al primer palo.

El ingresado Silvetti, recientemente adquirido por el Inter Miami, decretó la goleada al 66 tras enganchar en el área y definir de zurda al poste más alejado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cordero domina la clasificación
Cordero domina la clasificación

Cordero domina la clasificación

SLP

El Universal

Inicia con el pie derecho la búsqueda de su 7mo. triunfo en el rally mexicano

Cachorros evitan “barrida”
Cachorros evitan “barrida”

Cachorros evitan “barrida”

SLP

AP

Oficial: Miami recibirá Villarreal-Barcelona
Oficial: Miami recibirá Villarreal-Barcelona

Oficial: Miami recibirá Villarreal-Barcelona

SLP

Agencias

Aryna Sabalenka avanza en Wuhan
Aryna Sabalenka avanza en Wuhan

Aryna Sabalenka avanza en Wuhan

SLP

AP