Oficial: Miami recibirá Villarreal-Barcelona

La espera terminó: LaLiga cruza oficialmente el Atlántico. Por primera vez en la historia, un partido con puntos en juego del futbol español se disputará en territorio estadounidense. El encuentro entre Villarreal y FC Barcelona se celebrará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, hogar habitual de eventos deportivos de talla mundial.

La noticia fue confirmada por Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien calificó el evento como un paso trascendental en la internacionalización del campeonato. “Es un movimiento histórico que refuerza la presencia global del futbol español y nos acerca aún más a nuestra afición en América”, señaló.

Por su parte, Joan Laporta, presidente del Barcelona, celebró la decisión destacando que el club tiene una enorme base de seguidores en Estados Unidos y que esta será una oportunidad única para compartir de cerca con ellos.

Fernando Roig, máximo dirigente del Villarreal, también expresó su apoyo, anunciando que se implementarán medidas para compensar a los abonados que no puedan asistir al partido en España.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El encuentro recibió luz verde tras semanas de negociaciones entre LaLiga, la Federación Española y la UEFA, que finalmente autorizó el evento de manera excepcional. Sin embargo, el organismo europeo subrayó que esta autorización no debe interpretarse como un precedente para futuras temporadas, sino como un caso aislado dentro del contexto actual del futbol global.