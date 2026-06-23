Senado de EE.UU. aprueba resolución para frenar guerra con Irán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos aprobó por primera vez el martes una resolución sobre poderes de guerra con la que busca bloquear la acción militar contra Irán, mientras los legisladores observan con cautela los esfuerzos del presidente Donald Trump por resolver un conflicto que la administración inició por su cuenta y que ahora necesita que el Congreso financie.

Senado aprueba resolución sobre poderes de guerra en Irán

Es la décima vez que el Senado intenta frenar la guerra, y la votación de 50-48, fue un giro sorprendente respecto de intentos anteriores. Aunque la resolución es en gran medida simbólica y no tiene plenamente fuerza de ley, refleja la creciente preocupación de varios legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado por la guerra y por el acuerdo que Trump alcanzó con Irán para ponerle fin. La Cámara aprobó la resolución a principios de este mes.

"Una y otra vez, la gran mayoría de los republicanos del Senado se puso del lado de Trump y su guerra y no del pueblo estadounidense", señaló el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Schumer sostuvo que los estadounidenses han pagado el precio por "el error histórico de Trump en Irán. Esto pasará a los libros de historia como una de las peores incursiones de política exterior que Estados Unidos haya hecho jamás".

En el pasado, hasta cuatro senadores republicanos habían votado a favor de las resoluciones sobre poderes de guerra, y volvieron a hacerlo el martes: las republicanas Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, Rand Paul de Kentucky y Bill Cassidy de Luisiana. Un demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania, votó en contra.

En esta votación, la ausencia de dos republicanos, entre ellos, el senador Mitch McConnell de Kentucky, quien fue ingresado recientemente en el hospital por un asunto no revelado, dejó al Partido Republicano sin una mayoría completa para frenar el esfuerzo. El senador republicano por Pensilvania, Dave McCormick, también se ausentó de la votación.

Trump busca apoyo en el Capitolio ante resistencia republicana

La votación también se produce mientras el Pentágono busca 80.000 millones de dólares del Congreso, en su mayoría para la guerra con Irán, a fin de reponer municiones y reservas.

Trump se reunirá con senadores mientras los republicanos se resisten al acuerdo con Irán

El presidente irá al Capitolio esta semana para reunirse con senadores republicanos, mientras el vicepresidente JD Vance está en el extranjero trabajando para negociar con Irán el fin de las ambiciones nucleares de ese país, que habían sido algunas de las justificaciones declaradas para la guerra.

El presidente no está satisfecho con los republicanos que han sido críticos del acuerdo que alcanzó con Irán, según un senador republicano al que se le concedió el anonimato para hablar de las dinámicas privadas.

Los términos del acuerdo con Irán están detallados en un memorando de entendimiento que Trump firmó la semana pasada, iniciando un plazo de 60 días para que las partes alcancen un acuerdo más amplio sobre el fin del programa nuclear de Irán.

Pero los republicanos han objetado particularmente el fondo de 300.000 millones de dólares para contribuir a la reconstrucción de Irán, una cifra mucho mayor que los 1.700 millones de dólares que el entonces presidente Barack Obama devolvió al país en virtud del acuerdo que su administración estableció con Teherán en 2015.

"Creo que el presidente Trump está recibiendo muy malos consejos sobre Irán", dijo la semana pasada en su podcast el senador republicano por Texas, Ted Cruz, después de que el acuerdo se hiciera público.

Solicitud de fondos y debate presupuestario en el Congreso

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones sobre Irán

Una y otra vez, los demócratas han forzado votaciones sobre la guerra con Irán, casi desde que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques con misiles contra la República Islámica el 28 de febrero.

Casi cada semana que están en sesión, los demócratas del Senado han presentado resoluciones sobre poderes de guerra, pero no han logrado reunir la mayoría necesaria para su aprobación en la cámara estrechamente dividida, donde el Partido Republicano de Trump tiene la mayoría.

La Cámara de Representantes impulsó su propia versión para su aprobación a principios de este mes, y cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas para aprobar la resolución sobre poderes de guerra, pese a las objeciones del presidente de la Cámara, Mike Johnson, y de los líderes republicanos.

Aunque tales resoluciones no van al presidente para su firma, su aprobación constituye una declaración poderosa, aunque simbólica, del Congreso y una reprimenda a las acciones militares de la administración.

El senador Tim Kaine, el demócrata de Virginia que ha encabezado los esfuerzos de su partido, dijo que la pausa en los combates, mientras el equipo de Trump trabaja para apuntalar un frágil alto el fuego, es el momento perfecto para que el Congreso dé un paso atrás y evalúe "cuál debería ser el próximo capítulo".

El secretario de Defensa Pete Hegseth también irá al Capitolio esta semana, buscando unos 80.000 millones de dólares en fondos suplementarios para reforzar los suministros de defensa tras la guerra con Irán, lo cual es objeto de escrutinio mientras muchos estadounidenses sufren por los altos precios de la gasolina y el costo de vida.

Al principio, el Pentágono había calculado que la guerra costó 11.300 millones de dólares durante su primera semana, y expertos han situado el costo total cerca de los 100.000 millones de dólares.

La solicitud de financiación del Departamento de Defensa forma parte de un refuerzo más amplio del dinero militar que la Casa Blanca quiere como parte de su solicitud presupuestaria de este año.

El gobierno de Trump busca 1,5 billones de dólares en financiación de defensa este año —un aumento del 50%—, incluidos 350.000 millones de dólares que quiere en un llamado paquete de reconciliación presupuestaria. Johnson y los líderes republicanos trabajan para aprobar ese paquete por su cuenta, pese a las objeciones de los demócratas, de manera muy similar a como aprobaron el gran proyecto de ley de recortes de impuestos de Trump el año pasado.

El paquete de recortes de impuestos de 2025 también incluyó un considerable aumento de unos 175.000 millones de dólares para el ejército.