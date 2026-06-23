Sheinbaum pide avances en identificación de restos humanos en México

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La presidenta

pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la

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(FGR) presentar avances sobre laa nivel nacional, especialmente de casos donde los restos permanecen por años en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y no dan aviso a familiares."En todos los casos vamos a pedirle a(Rodríguez), yo le pedí que al menos cada mes que dé unarelacionada con estos temas. Y en todo caso invitar a alguien de latambién para que se comente cómo se está trabajando estos casos y los recursos adicionales que se necesiten para poderles dar identidad, cualquier persona tiene derecho a la identidad", expresó la Mandataria federal.Durante la conferencia matutina de este martes 23 de junio, se le expuso el caso de la madre, quien desde diciembre de 2018 buscó a su hijo Jonathan Guerrero y sus restos permanecían en el Semefo de Acapulco, donde ella había asistido en varias ocasiones para preguntar sobre el paradero de su hijo."Que se haga la, vamos a pedirle a la, si es necesario que intervenga, que intervenga en este caso. Es un tema difícil de tocar, porque es muy doloroso. Pero uno de los trabajos que está haciendo lay la Secretaría de Gobernación y que coordina la, es la cantidad de personas que fallecieron y que no han sido identificadas, que es un trabajo que necesariamente se tiene que hacer", contestó Sheinbaum Pardo.En, recordó que durante su gestión en lahubo un caso similar de una familia que buscaba a un joven que había sido atropellado y cinco años después fue localizado en una morgue. Por lo que instó a la fiscal general,, a coordinar el trabajo entre fiscalías estatales para dar identidad a los cuerpos."En un caso puede ser o delincuencia, puede ser incluso haber participado alguna autoridad que es ya el menor de los casos. Otro caso de otro tipo de situación en donde la familia no encuentra a su familiar, porque no hay unde los Semefos, en efecto. Entonces, uno de los trabajos que está coordinandoy la, porque le hemos pedido apoyo", subrayó.La Mandataria federal destacó que desde el gobierno dese iniciaron planes de trabajo para identificar. Indicó que se están modernizando los registros de búsqueda a través de la Alerta Nacional y el gobierno federal da seguimiento a personas con reporte de desaparición pero que han realizado trámites o movimientos financieros con tarjetas de crédito, por ejemplo."De tal manera que la búsqueda se pueda hacer muy rápida. Entonces, sí, entiendo la situación de esta mujer tiene que evidentemente hacerse unade su caso en particular. Y además, en el tema de búsqueda, estamos trabajando también con esta situación de que no ha habido una modernización, en lade todos los sistemas de personas que fallecen sin identificación", explicó.