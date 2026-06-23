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Tras cateo en Soledad, aseguran 13 vehículos robados

La diligencia fue en la colonia San Rafael y había unidades con reporte vigente y con alteraciones para identificación

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:26 p.m.
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Tras cateo en Soledad, aseguran 13 vehículos robados
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      La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Subdirección Operativa de la Policía de Investigación (PDI), dio cumplimiento a una orden de cateo relacionada con una investigación por el delito de robo calificado. La diligencia fue autorizada por un Juez de Control.

      El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia San Rafael, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Al arribar al sitio señalado, los agentes investigadores realizaron las acciones correspondientes para ingresar al predio, contando con la presencia de personal pericial, con el objetivo de ejecutar el mandato judicial y realizar una inspección exhaustiva del lugar.

      Durante la intervención, la PDI localizó en el interior de un taller un total de 13 vehículos de distintos tipos y características. Entre las unidades aseguradas se encuentran camionetas, tractocamiones, vehículos de carga y automóviles particulares, destacando una camioneta Volkswagen Caddy y un vehículo Dodge Challenger que contaban con reporte de robo vigente. Asimismo, fueron encontrados diversos automotores con alteraciones en sus números de identificación vehicular y otros medios de individualización.

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      Las inspecciones realizadas permitieron establecer que la mayoría de las unidades presentaban modificaciones o alteraciones en sus números de serie, situación que será objeto de análisis pericial para determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos.

      Entre los vehículos localizados se encontraron unidades de las marcas GMC, International, Kenworth, Volkswagen, Nissan, Mini Cooper, Dodge, entre otras.

      Una vez concluida la diligencia, los automotores quedaron en una pensión vehicular autorizada para su puesta a disposición ante la Fiscalía Potosina. Posteriormente, se colocaron los sellos de aseguramiento correspondientes en el inmueble intervenido, concluyendo las acciones ministeriales.

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