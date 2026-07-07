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Argentina y Egipto se juegan el pase a Cuartos del Mundial 2026

La Albiceleste enfrentará a Egipto este martes 7 de julio, a las 10:00 horas, en el Estadio de Atlanta

Por El Universal

Julio 07, 2026 08:12 a.m.
A
Argentina y Egipto se juegan el pase a Cuartos del Mundial 2026
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Resumen

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      ¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Egipto?

      La Selección de Argentina enfrentará a Egipto por el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026, en el Estadio de Atlanta.

      Fecha: Martes 7 de julio

      Horario: 10:00 am

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      Transmisión: ViX Pase Mundial.

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