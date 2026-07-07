Argentina y Egipto se juegan el pase a Cuartos del Mundial 2026
La Albiceleste enfrentará a Egipto este martes 7 de julio, a las 10:00 horas, en el Estadio de Atlanta
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¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Egipto?
La Selección de Argentina enfrentará a Egipto por el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026, en el Estadio de Atlanta.
Fecha: Martes 7 de julio
Horario: 10:00 am
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Transmisión: ViX Pase Mundial.
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Argentina y Egipto se juegan el pase a Cuartos del Mundial 2026
SLP
El Universal
La Albiceleste enfrentará a Egipto este martes 7 de julio, a las 10:00 horas, en el Estadio de Atlanta