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De la mano de Kane, Inglaterra vence a Croacia

Anotó dos goles en la primera mitad, pero Bellingham y Rashford definieron el resultado final

Por EFE

Junio 17, 2026 04:03 p.m.
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Harry Kane / Foto: AP

Harry Kane / Foto: AP

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      Los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford en la segunda parte premiaron este miércoles la superioridad de Inglaterra sobre Croacia (4-2), después del empate al descanso, tras dos tantos de Harry Kane, uno de Martin Baturina y otro de Petar Musa, en la primera jornada del grupo L del Mundial 2026.

      El encuentro mostró un inicio equilibrado con un empate al descanso gracias a los goles de Harry Kane para Inglaterra y de Martin Baturina y Petar Musa para Croacia. Sin embargo, en la segunda mitad, la superioridad inglesa se reflejó en los goles decisivos.

      Con esta victoria, Inglaterra toma ventaja en la primera jornada del grupo L, posicionándose favorablemente para las siguientes fases del torneo.

      El resultado refleja el nivel competitivo de ambos equipos en esta edición del Mundial.

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