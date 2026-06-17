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Túnez cambia de técnico: Renard reemplaza a Lamouchi tras derrota

El francés Hervé Renard vuelve a reemplazar a Sabri Lamouchi en un Mundial.

Por AP

Junio 17, 2026 04:22 p.m.
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Túnez cambia de técnico: Renard reemplaza a Lamouchi tras derrota
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      Contratado de emergencia, Hervé Renard asume el desafío de rescatar a Túnez El nuevo seleccionador de Túnez, Hervé Renard, realizó su primera práctica con el plantel mundialista el martes, poco después de reemplazar a Sabri Lamouchi, quien fue despedido tras la paliza 5-1 que el equipo sufrió ante Suecia el domingo en su primer encuentro de la Copa Mundial.

      El francés, de 57 años, tiene cuatro días para preparar al equipo para su segundo partido del Grupo F contra Japón el sábado.

      "En este momento necesitamos concentrarnos en nosotros mismos", manifestó Renard a los periodistas en el campo de entrenamiento del equipo, apenas unas horas después de viajar a Monterrey. "Todavía tenemos algunos días para estar listos".

      Renard dirigió a Arabia Saudí en el Mundial de 2022 en Qatar, donde los Halcones Verdes lograron una sorprendente victoria 2-1 sobre la favorita y eventual campeona Argentina. En el torneo de 2018, su Marruecos logró empatarle a España, pero no logró avanzar a la fase de eliminación directa.

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      Renard comentó que estaba ansioso por volver a experimentar la emoción del torneo.

      "Es un Mundial", expresó. "Conozco la pasión que rodea a este evento. Eso fue lo que me motivó a venir y es un desafío que no es fácil".

      No es la primera vez que Renard reemplaza a Lamouchi. El ganador en dos ocasiones de la Copa Africana de Naciones sucedió a su compatriota francés en 2014 como seleccionador de Costa de Marfil, después de que el equipo quedara eliminado en la fase de grupos del Mundial.

      Será una tarea difícil para Renard guiar a Túnez fuera de la fase de grupos por primera vez en siete participaciones en la Copa del Mundo. Tras su derrota ante Suecia el domingo, las Águilas de Cartago necesitan obtener buenos resultados contra Japón y contra la favorita Holanda si quieren avanzar.

      "Les he dicho que tienen que mantener la cabeza en alto; están aquí para representar a su país", señaló Renard.

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