Arranca BM defensa de su título copero

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OSNABRÜCK, Alemania.- Harry Kane anotó dos goles y el campeón defensor Bayern Múnich avanzó sin apuros a la segunda ronda de la Copa de Alemania con una victoria el miércoles 4-1 en la cancha del Osnabrück, de segunda división.

Jamal Musiala no fue incluido en la convocatoria del Bayern, ya que la figura alemana seguía ausente desde que se desplomó en dos partidos de pretemporada debido a un problema neurológico.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, señaló que Musiala "podría" ser una opción para el partido de liga del Bayern contra el recién ascendido Schalke el sábado. "Pero no quiero ponerle más presión al chico", agregó Kompany.

Kompany resistió la tentación de hacer cambios masivos ante el rival de una categoría inferior y alineó de inicio a los delanteros estrella Kane, Luis Díaz y Michael Olise, mientras que el nuevo fichaje Ismael Saibari fue titular por primera vez desde que llegó procedente del PSV Eindhoven.

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Robin Meissner marcó un brillante gol tempranero para el Osnabrück cuando sacó un disparo desde unos 30 metros que se coló en el ángulo superior derecho. Kane e incluso el portero del Bayern, Jonas Urbig, felicitaron al jugador por el remate.

Kane empató poco después y Tom Bischof puso el 2-1 a los 24 minutos. El Bayern tuvo que esperar hasta el 73 para que Olise sentenciara el resultado, antes de que Kane completara la cuenta desde el punto de penalti.