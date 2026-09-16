Arranca temporada de la Liga Municipal de Atletismo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Liga Municipal de Atletismo puso en marcha su temporada 2026-2027 el pasado sábado en la pista de la Unidad Deportiva Universitaria, con una jornada que reunió a atletas de diferentes categorías y clubes en pruebas de velocidad, medio fondo y lanzamientos.

En los 100 metros con vallas, Jennifer Jasso, de Halcones, ganó la categoría Sub-18 femenil con 18.45 segundos, mientras que Fernanda Rodríguez, de Dejando Huella, se impuso en Libre con 17.70. En los 75 metros Infantil A femenil, María Regina Contreras, de Dejando Huella, ocupó el primer lugar con 13.16, seguida por Valentina Flores e Isabella García, ambas de Halcones.

La actividad en lanzamiento de bala dejó triunfos de Miriam Ovalle, de Munguía Team, en Sub-20 femenil con 5.40 metros; Salma Muñoz, de Gacelas, en Abierta femenil con 6.17; Tonariuh Briones, de Dejando Huella, en Sub-18 varonil con 11.40 metros; y Daniela Medina, de Halcones, en Sub-16 femenil con marca de 6.97 metros. Adrián Barrón, de Cholos, ganó la Sub-16 varonil con 7.60 metros.

En las pruebas de medio fondo, Génesis García, de Halcones, ganó los 600 metros Sub-16 femenil con 1:54.57, mientras que Adrián Martínez, también de Halcones, se llevó la rama varonil con 1:40.92. En 800 metros destacaron Antonio García, de Borregos, en Sub-18 varonil con 2:13.33; Diego García Luna, de Dejando Huella, en Sub-20 varonil con 2:19.64; y María Fernanda Solís, de Cholos, en Sub-20 femenil con 2:23.45.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los 3 mil metros planos, Arturo Fuentes Veloz, de Halcones, consiguió el primer lugar Libre varonil con 10:50.13, mientras que Daniela Martínez, también de Halcones, ganó la rama femenil con 14:16.73. En velocidad sobresalieron David Ramírez, de Gacelas, en los 100 metros Sub-18 varonil; Emiliano Córdoba, de Dejando Huella, en Sub-20; y Louisiana Robledo, de Cholos, quien además se impuso en los 100 metros de la categoría Abierta femenil con 12.48 segundos.

La jornada también tuvo actividad en lanzamiento de disco y 80 metros planos. Yoali Lozano, de Dejando Huella, ganó el disco Sub-16 femenil con 26.18 metros y Adrián Barrón, de Cholos, la rama varonil con 19.77. En los 80 metros Sub-16, Aldo Palomo, de Halcones, fue primero en varonil con 10.32 segundos y Leilani Lugo, de Dejando Huella, ganó la femenil con 10.73, completando así la primera fecha de una nueva temporada para el atletismo potosino.