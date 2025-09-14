Arsenal golea al Nottingham Forest

Ange Postecoglou tuvo una dura reintroducción a la Premier League el sábado. El primer contacto de Nick Woltemade con el futbol inglés no pudo haber sido más dulce.

Enfrentar al Arsenal de visita fue uno de los comienzos más difíciles posibles para Postecoglou tras su contratación por el Nottingham Forest esta semana, y el exentrenador del Tottenham vio cómo su nuevo equipo fue superado 3-0 en el Estadio Emirates.

Los nuevos fichajes del Arsenal hicieron el daño, con el mediocampista defensivo Martin Zubimendi anotando dos veces y Viktor Gyokeres —un prolífico delantero que se espera transforme la fortuna del equipo— cumpliendo exactamente con lo esperado de él con un remate a corta distancia. Fue la tercera victoria en cuatro partidos para el Arsenal, uno de los principales contendientes al título.

También fue un día en el que una serie de fichajes de última hora de la Liga Premier hicieron sus debut. Uno de ellos fue Woltemade, quien anotó de cabeza el gol de la victoria 1-0 del Newcastle sobre Wolverhampton.

Woltemade es un internacional alemán espigado que se unió al Newcastle por una tarifa récord del club de 69 millones de libras (93 millones de dólares) para reemplazar a Alexander Isak. El delantero de 1,98 metros se convirtió en un favorito inmediato en St. James’ Park al saltar en el segundo palo para conectar un potente cabezazo.

En otros resultados, el Tottenham se benefició de la expulsión en la segunda mitad de Tomas Soucek para ganar 3-0 en West Ham y unirse al Arsenal en el primer lugar con nueve puntos junto con Bournemouth, cuyo extremo Antoine Semenyo convirtió un penal para sellar una victoria 2-1 sobre Brighton.

El Fulham recibió un gol en propia puerta en el tiempo de descuento para vencer 1-0 al Leeds, el Aston Villa sigue sin marcar esta temporada tras un empate 0-0 en Everton, y el Crystal Palace y el Sunderland también empataron sin goles.