Aseguran los Filis pasaje directo a playoffs

FILADELFIA.- El panameño Edmundo Sosa conectó tres de los ocho vuelacercas de Filadelfia, un récord del equipo, y los Filis aseguraron un pasaje directo a la segunda ronda de los playoffs, al vapulear el miércoles 11-1 a los Marlins de Miami.

Kyle Schwarber sumó dos vuelacercas para consolidarse como líder jonronero de la Liga Nacional.

Los Filis (93-65), quienes tienen asegurado ser uno de los dos primeros preclasificados en la Liga Nacional y son ya campeones del Este, abrirán la postemporada en casa el 4 de octubre en una serie divisional al mejor en un máximo de cinco duelos.

Schwarber conectó su 55to y 56to jonrón para acercarse a dos de Cal Raleigh de Seattle, el líder de las mayores. Schwarber también logró un doble y un sencillo. Filadelfia conectó siete vuelacercas contra Atlanta el 28 de agosto, incluidos cuatro cuadrangulares de Schwarber.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sosa fue activado antes del juego y después de estar fuera desde el 16 de septiembre debido a una lesión inguinal. Bryson Stott, Alec Bohm y Otto Kemp también conectaron jonrones.

El venezolano Jesús Luzardo (15-7) ponchó a diez en siete entradas contra su antiguo equipo. Permitió tres hits y una carrera.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-0, Agustín Ramírez de 4-0. Heriberto Hernández de 3-0. El venezolano Javier Sanoja de 3-1.

Por los Filis, el panameño Sosa de 4-3 con tres anotadas y cinco empujadas. El venezolano Rafael Marchán de 4-1.