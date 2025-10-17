Aston Villa-Maccabi T. Aviv se jugará sin afición israelí

BIRMINGHAM.- Los aficionados del Maccabi Tel Aviv no podrán asistir al partido de la Liga Europa ante Aston Villa el próximo mes debido a preocupaciones de seguridad, informó el jueves el club inglés.

Villa dijo en un comunicado que su fuerza policial local aconsejó que “tienen preocupaciones de seguridad pública fuera del estadio y la capacidad de manejar cualquier protesta potencial en la noche”.

“El club está en diálogo continuo con el Maccabi Tel Aviv y las autoridades locales durante este proceso en curso”, afirmó Villa, “con la seguridad de los aficionados que asisten al partido y la seguridad de los residentes locales como prioridad en cualquier decisión”.

El Maccabi Tel Aviv visitará Villa Park el 6 de noviembre. Será el primer partido fuera de casa del equipo en la Liga Europa desde que se llevaron a cabo protestas pro-palestinas en el estadio de Tesalónica, Grecia, cuando el club jugó contra el PAOK el 24 de septiembre.

Aproximadamente 120 aficionados del club israelí viajaron a Grecia para ese partido y fueron retenidos detrás de un cordón policial antes de entrar al recinto.

El Consejo de Liderazgo Judío con sede en Londres calificó la decisión del jueves como injusta.

“Es perverso que se prohíba a los aficionados visitantes asistir a un partido de fútbol porque la Policía de West Midlands no puede garantizar su seguridad. Aston Villa debería enfrentar las consecuencias de esta decisión y el partido debería jugarse a puerta cerrada”, dijo la organización en un comunicado.

Los aficionados del Maccabi Tel Aviv se enfrentaron violentamente con residentes de la ciudad en Ámsterdam la temporada pasada cuando el equipo visitó para un partido de la Europa League contra el Ajax.

El organismo europeo de fútbol UEFA había estado considerando una votación para suspender a los equipos israelíes de sus competiciones antes de que esto fuera superado este mes por el alto el fuego en Gaza.