Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño

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CIUDAD VALLES.- Los exámenes psicológicos indicaban que el joven fallecido en la Facultad de Ingeniería tenía valores "normales" y no presentaba signos de depresión, señaló el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra.

Acompañado del secretario general, Federico Garza Herrera, ofreció una rueda de prensa en el campus Valles de la Universidad, donde detalló que hay refuerzos y estudios de salud mental en los alumnos de reingreso y los que están por admitir, y no se detectó absolutamente nada que indicara que el joven en mención pudiera atentar contra su vida.

Señaló que la casa de estudios estará acompañando a la familia durante este periodo de duelo, pues añadió que sostuvo una conferencia telefónica con el padre del estudiante, quien expresó que el muchacho de entre 18 y 19 años de edad no sufría de ningún padecimiento de tipo depresivo.

El rector manifestó que el hecho de este martes por la mañana, solamente será esclarecido y tendrá su conclusión mediante las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Los funcionarios universitarios señalaron que las actividades se reanudarán cuando la Fiscalía culmine con sus pesquisas en la Zona Universitaria Poniente.