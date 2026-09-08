logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Joseph Willock anota y Newcastle avanza en Copa de la Liga

Ryan Christie anotó tres goles en la victoria 4-0 de Bournemouth sobre Lincoln en la Copa de la Liga.

Por AP

Septiembre 08, 2026 08:31 p.m.
A
Joseph Willock anota y Newcastle avanza en Copa de la Liga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LONDRES (AP) — Joseph Willock anotó a los 81 minutos para guiar el martes a Newcastle a la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa con una victoria 1-0 sobre Millwall.

      Joseph Willock define el partido y Newcastle avanza en Copa

      Newcastle, que ganó el trofeo en 2025 para poner fin a una espera de décadas por un título importante, mantuvo su inicio invicto de esta temporada con el triunfo en The Den.

      Newcastle fue uno de los cuatro equipos de la Liga Premier que avanzaron en la jornada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ryan Christie firmó un triplete por el Bournemouth, que goleó 4-0 al Lincoln de la segunda división. El internacional brasileño Rayan también se hizo presente en el marcador.

      Resultados destacados de la Copa de la Liga inglesa

      En un duelo entre conjuntos de la Premier, Sunderland le propinó a Hull su primera derrota de la temporada. Chemsdine Talbi anotó el único gol del partido.

      Jorgen Strand Larsen marcó dos goles en la victoria 3-0 de Crystal Palace sobre Middlesbrough de la segunda división.

      Bradford venció 3-1 a Leyton Orient en un enfrentamiento entre equipos de la tercera división.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Joseph Willock anota y Newcastle avanza en Copa de la Liga
      Joseph Willock anota y Newcastle avanza en Copa de la Liga

      Joseph Willock anota y Newcastle avanza en Copa de la Liga

      SLP

      AP

      Ryan Christie anotó tres goles en la victoria 4-0 de Bournemouth sobre Lincoln en la Copa de la Liga.

      La Hormiga González quiere poner el nombre de México en alto
      La Hormiga González quiere poner el nombre de México en alto

      La "Hormiga" González quiere poner el nombre de México en alto

      SLP

      El Universal

      Con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, González se adapta rápidamente al futbol europeo.

      Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos
      Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos

      Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos

      SLP

      EFE

      El fútbol femenino mexicano gana visibilidad con la primera nominación al Balón de Oro.

      Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada
      Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada

      Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada

      SLP

      AP

      El estadounidense Frances Tiafoe enfrentará a Alcaraz o Shelton tras vencer a Michelsen en un duelo de 4 horas y 38 minutos.