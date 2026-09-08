Pide UASLP respeto para alumno fallecido y familiares

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) exhortó a su comunidad a abstenerse de difundir, compartir o replicar imágenes o video explícitos sobre el fallecimiento de un estudiante en la Facultad de Ingeniería.

La casa de estudios pidió respeto para el estudiante y para sus familiares, además de que constituye una conducta tipificada como delito, advirtió.

EL EXHORTO:

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