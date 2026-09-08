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Pide UASLP respeto para alumno fallecido y familiares

Exhortó a la comunidad universitaria a abstenerse de difundir, compartir o replicar imágenes de los hechos

Por Pulso Online

Septiembre 08, 2026 12:20 p.m.
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Pide UASLP respeto para alumno fallecido y familiares
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) exhortó a su comunidad a abstenerse de difundir, compartir o replicar imágenes o video explícitos sobre el fallecimiento de un estudiante en la Facultad de Ingeniería.

      La casa de estudios pidió respeto para el estudiante y para sus familiares, además de que constituye una conducta tipificada como delito, advirtió. 

      EL EXHORTO: 

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