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Asume Toluca liderato general

Se impuso apretadamente al Puebla en partido pendiente de la jornada 7

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Asume Toluca liderato general
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La revelación del torneo se encontró con el mejor equipo del futbol mexicano y recibió un golpe de realidad. Toluca (1-0) venció al Puebla en su partido pendiente de la jornada 7 y con estos tres puntos, le arrebató la cima del campeonato a las Chivas.

      Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed no se cansan de ganar. Cuando parece que llegaron a su techo y que no pueden más, encuentran la forma de seguir ganando, aún en sus noches más discretas, como fue esta en el estadio Cuauhtémoc. 

      Sin embargo, como sucedió en la final de la Leagues Cup, con muy poco el Diablo impone su ley.

      Contra un equipo de este calibre, los errores cuestan caro, aunque a Juan Pablo Vargas le salió barata su pésima entrega al minuto 28 de la primera mitad. El portugués Paulinho quedó sólo frente al arco y la voló, pero el portugués no suele perdonar dos veces, y en el segundo tiempo se lo hizo saber al Puebla.

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      Los escarlatas no fueron brillantes, pero la diferencia entre un equipo revelación y un contendiente al título son sus figuras y su sentido de la ubicación. 

      No tienen suerte, la fabrican. Por eso el gol de Paulinho al minuto 69 de tiempo corrido, si bien fue por una carambola dentro del área tras un poste de Federico Viñas, fue una consecuencia de su insistencia del conjunto de Antonio mohamed por romper la puerta del gol.

      Ese factor letal que tienen los Diablos no lo tuvo la Franja, que hizo brillar a Luis García con dos impresionantes atajadas sobre la línea para evitar el empate.

      Toluca volvió a ganar, es su séptima victoria consecutiva entre Liga MX y Leagues Cup, y por eso son líderes del Apertura 2026. Nadie puede parar al Diablo.

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