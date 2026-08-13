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Atl. de San Luis cae ante Orlando

El cuadro potosino alcanzó el empate, pero perdió en los penales

Por Agencias

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Atl. de San Luis cae ante Orlando
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      Orlando City venció 5-3 en penaltis al Atlético de San Luis, después de empatar 2-2 en el tiempo regular, y eliminó al conjunto mexicano de la Leagues Cup 2026. Los potosinos ya no tenían posibilidades de avanzar antes del encuentro, luego de perder sus primeros 2 partidos del torneo.

      Orlando tomó ventaja al minuto 31, cuando Daryl Dike aprovechó un rebote dentro del área después de una atajada de Gibrán Lajud ante un remate de Tiago Souza. El conjunto estadounidense amplió la diferencia al 69´ con un gol de Justin Ellis. Antoine Griezmann ingresó durante los últimos 15 minutos, pero Orlando no pudo sentenciar el partido y Sebastián Pérez Bouquet acercó al Atlético de San Luis al minuto 79´.

      En el tiempo de compensación, David Rodríguez marcó el 2-2 con un disparo al ángulo después de una jugada en la que Lajud había abandonado su portería para buscar el gol del empate. El encuentro se definió en penaltis y, después de que Iago da Silva fallara el cuarto cobro de Orlando, la árbitra mexicana Katia Itzel García ordenó repetirlo porque Lajud se había adelantado. Aldo Cruz falló posteriormente el cuarto disparo del Atlético de San Luis y Adrián Marín convirtió el penalti que sentenció la serie.

      El Atlético de San Luis terminó así su cuarta participación en la Leagues Cup sin avanzar a la siguiente ronda. El conjunto potosino suma 10 partidos disputados en el torneo, con 1 victoria en tiempo regular y otro triunfo conseguido en penaltis, ambos durante la edición de 2025. Junto con Tijuana y Chivas, fue uno de los 3 equipos de la Liga MX que no consiguieron avanzar a los Cuartos de Final en esta edición.

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