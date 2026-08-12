Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia

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SAN LUIS (AP) — Alec Burleson impulsó tres carreras, incluido un doble que remolcó un par durante una quinta entrada de cuatro anotaciones contra Zack Wheeler, y los Cardenales de San Luis vencieron 7-1 a los Filis de Filadelfia el miércoles.

Victoria clave para Cardenales en la lucha por comodín

Burleson terminó de 10-5 con dos dobles y cinco carreras impulsadas en la serie, mientras los Cardenales ganaron dos de tres a los Filis y quedaron un juego por encima de .500 (61-60). Ambos equipos persiguen un puesto de comodín de la Liga Nacional en los playoffs.

San Luis ganó su tercera serie consecutiva, la primera vez que lo logra esta temporada.

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Detalles del juego y actuación de lanzadores

Kyle Leahy (9-4) lanzó cinco entradas, permitió una carrera con seis hits y no dio bases por bolas. Ponchó a seis.

Todas las carreras de los Cardenales en la quinta llegaron con dos outs, ya que San Luis encadenó cuatro hits consecutivos contra Wheeler (10-4).

El novato de San Luis, el cubano César Prieto, abrió la quinta con un sencillo al jardín derecho, con lo que puso fin a una mala racha de 0 de 27 al conectar su primer imparable de la temporada y el segundo de su carrera.

JJ Wetherholt bateó un sencillo con dos outs. Prieto anotó cuando el panameño Iván Herrera pegó un sencillo con una recta en cuenta de 3-2. Burleson conectó un doble al jardín derecho para poner la pizarra 4-1, y luego anotó con el doble de Jordan Walker.

Burleson añadió un sencillo impulsor, mientras los Cardenales anotaron dos veces en la séptima.

San Luis tomó ventaja de 1-0 en la segunda después de que el primera base Alex Bohm jugó mal el rodado de Walker. Walker se robó la segunda y anotó con el doble de Nathan Church al jardín izquierdo.

Bryce Harper conectó un doble en la cuarta por Filadelfia y anotó con un doblete del venezolano Luis Arráez.