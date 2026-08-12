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Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup

El astro argentino expresó en redes su dolor y dudas sobre su futuro en el fútbol tras la pérdida familiar.

Por EFE

Agosto 12, 2026 06:36 p.m.
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Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup
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      Miami (EE.UU.), 12 ago (EFE).- Lionel Messi se sentará en el banquillo de suplentes del Inter Miami para el partido de la Leagues Cup de este miércoles frente al León, en un encuentro que podría suponer su vuelta a los terrenos de juego tras el fallecimiento de su padre.

      Lionel Messi vuelve tras la muerte de su padre

      Messi se marchó a Argentina tras el deceso de su progenitor, Jorge Messi, el pasado sábado a los 68 años, y no estuvo disponible en el partido de ese mismo día en el que el Inter Miami cayó por 1-2 frente al Monterrey y agotó casi por completo sus opciones de clasificar a la siguiente fase de la Leagues Cup.

      Necesidad de victoria y resultados para avanzar en Leagues Cup

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      Necesitará golear al León y esperar la derrota de varios conjuntos de la Major League Soccer (MLS) entre hoy y mañana.

      El astro argentino dedicó este miércoles en Instagram un emotivo mensaje dirigido a su padre en el que expresó su dolor por su partida, contó cómo fue jugar un Mundial por primera vez lejos de él y puso en duda que pueda seguir jugando al fútbol durante mucho tiempo más.

      "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", escribió Messi, de 39 años, en la red social.

      Messi se ha perdido algunos de los últimos encuentros del Inter Miami a causa de su participación en el Mundial, donde Argentina cayó 1-0 ante España en la final.

      El delantero disfrutó de unas breves vacaciones tras la derrota en las que viajó a su Rosario natal para visitar a su padre, que falleció el sábado en el sanatorio Centro, donde se encontraba ingresado. EFE

      hbc/gbf

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