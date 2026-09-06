Atlante rescata un punto ante el Atlas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Sarrafiore volvió a conseguir el empate para el Atlante, en esta ocasión en su visita a Guadalajara para enfrentar al Atlas, donde el 1-1 dividió las unidades y la falta de contundencia condenó a los azulgranas.

La actividad sabatina de la Jornada 7 del Apertura 2026 terminó con el partido entre los capitalinos y rojinegros, quienes regalaron un emocionante cierre de actividades.

Fue una primera parte de pesadilla para los Potros de Hierro. El cuadro de Miguel Herrera sufrió en los primeros 45 minutos del encuentro, recibió un auténtico golazo y dejó escapar la oportunidad de emparejar el encuentro.

Los rojinegros dominaban sin problemas el encuentro y la anotación fue el reflejo de ello. Luis Esteves se fabricó el resquicio y aprovechó la displicente marca de Eugenio Pizzuto para sacar un potente disparo que se coló en el ángulo del arco azulgrana e hizo explotar a la afición local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Poco pudo hacer Jiménez ante el estupendo disparo del portugués.

Los capitalinos tuvieron, por momentos, algunas llegadas de peligro al área rival y, en una polémica jugada, encontraron un penalti a su favor que abría la puerta al empate.

Jhojan Julio tomó el esférico para buscar emparejar el encuentro, pero frente a él tenía al gigante colombiano, que le ganó la partida. Camilo Vargas se lanzó a su costado izquierdo y atajó el potente disparo del jugador azulgrana para evitar la caída de su arco.

El cierre de los Potros fue positivo y lograron trasladar ese buen momento al inicio de la segunda mitad.

Con tan sólo 47 minutos en el reloj, Sarrafiore aprovechó un rebote del arquero cafetero para empujar el esférico al fondo de la red y sumar su segundo tanto en el torneo.

Cuatro minutos más tarde, el árbitro señalaba otro penalti para los azulgranas, decisión que causó descontento en las gradas del estadio Jalisco. La ilusión de los Potros se esfumó cuando Iván López consultó el VAR y echó para atrás su decisión.

Florián Monzón se quedó a centímetros de darle la victoria a los Zorros. El argentino aprovechó un error en la salida para disparar desde fuera del área. El zapatazo iba con etiqueta de gol, pero el larguero le dijo que no.

El empate le sirvió más al Atlas, que se mantiene dentro de los primeros cinco de la clasificación.