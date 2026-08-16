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Atlas vence a Tigres con 10 jugadores

Por Agencias

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Atlas vence a Tigres con 10 jugadores
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      El Atlas celebró el 110 aniversario de su fundación con un partido de locura tras derrotar 2-1 al Atlas en el estadio Jalisco con un final de infarto: tras la expulsión de José Sánchez Purata, un terrible error de Nahuel Guzmán y la atajada de un penalti del cancerbero Camilo Vargas.

      Los rojinegros se fueron al frente cuando Alfonso González cobró un tiro libre por el sector izquierdo y metió un servicio a corazón del área a donde el defensa Manuel Capasso llegó a rematar de cabeza para el 1-0 al 3´.

      Los Zorros se equivocaron en la salida, Diego ´Chicha´ Sánchez robó el esférico y lo cedió para Juan Brunetta, quien encaró a un par de defensores, los amagó y disparó a la base del poste izquierdo para el 1-1 al 22´. Unos minutos más tarde, al 32´, el propio argentino remató a bocajarro y Camilo Vargas desvió.

      El partido entró en una etapa de vértigo con opciones en ambos arcos luego de un disparo de Brunetta desde tres cuartos de cancha que dio en el travesaño al 65´. Dos minutos más tarde, Florian Monzón falló frente al arco una clara oportunidad que sólo tenía que empujar.

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      A los Zorros no les quedó de otra que tirarse atrás cuando José Sánchez Purata fue expulsado por una barrida en la que se llevó a Brunetta en una barrida cuando el argentino era el último hombre. El silbante revisó la jugada en el VAR y decidió mostrarle la tarjeta roja al 70´.

      Después llegó el error de Nahuel Guzmán cuando se le escurrió entre los guantes un disparo que llevaba cierta potencia de Luis Andre Leite Esteves al 81´, pero que era de trámite para el ´Patón´ y permitió el 2-1 al 81´.

      Al 83´ se señaló un penalti sobre el ´Chicha´ Sánchez que Brunetta se dispuso a cobrar con un disparo a media altura, pegado al poste derecho, pero Camilo Vargas voló para desviar en un atajadón.

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