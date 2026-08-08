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Atlas vuelve a perder y queda eliminado

Por Agencias

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Atlas vuelve a perder y queda eliminado
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      La noche en el Bank of America Stadium fue el reflejo de un equipo que no encuentra la brújula. Atlas cayó 2-0 de visita ante el Charlotte FC sumó su tercera derrota consecutiva y dijo adiós de manera prematura a la Leagues Cup 2026. 

      La escuadra de Hernán Crespo, que llegó al torneo con la ilusión de enderezar el rumbo, se topó con una realidad que cada vez se vuelve más preocupante.

      El partido tuvo un inicio alentador para los rojinegros, cuando José Martín anotó al minuto 15, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Atlas continuó insistiendo y, cerca del descanso, generó su ocasión más clara, pero el portero local Tyler Miller apareció con una atajada espectacular para mantener el cero. Fue un espejismo de lo que pudo ser. 

      En el segundo tiempo, el conjunto mexicano se fue apagando mientras Charlotte crecía. Liel Abada rompió el empate al minuto 78 tras un pase preciso de Tyger Smalls, y en el último suspiro del agregado, el propio Smalls sentenció el 2-0 al aprovechar un arco vacío.

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      Con este resultado, el equipo tapatío se despide del torneo internacional y acumula su tercera caída al hilo, sumando preocupación en un arranque de temporada que se complica.

      Charlotte, por su parte, extendió a cinco su racha invicta como local y se afianza en la competencia. Para la Academia, la urgencia ya no es solo futbolística, sino también anímica.

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