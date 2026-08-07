logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santos del Potosí empata la serie

La quinteta potosina divide la serie en el Miguel Barragán ante El Calor de Cancún

Por Romario Ventura

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
A
Santos del Potosí empata la serie
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Club Santos del Potosí se reencontró con la victoria al imponerse 82-75 a El Calor de Cancún en el segundo juego de la serie disputado en el Auditorio Miguel Barragán, resultado con el que la quinteta celestial dividió honores ante su afición dentro de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

      A diferencia del primer compromiso, el conjunto potosino mostró una mayor efectividad ofensiva desde los primeros minutos. Aunque el encuentro inició con un ritmo intenso y muy disputado, Santos aprovechó sus oportunidades para cerrar el primer cuarto con ventaja de 21-13.

      Durante el segundo periodo, ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado; sin embargo, la escuadra potosina mantuvo el control del marcador gracias a la precisión en los disparos de tres puntos y la media distancia, lo que le permitió ampliar la diferencia e irse al descanso con una ventaja de 46-33.

      En el tercer cuarto, El Calor de Cancún reaccionó y elevó la intensidad en ataque en busca de recortar distancias. No obstante, Santos supo aprovechar los espacios generados por la visita para responder con efectividad y conservar una cómoda ventaja, llegando al último periodo con marcador de 64-52.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ya en el cierre del encuentro, el conjunto celestial volvió a imponer condiciones en la pintura y mantuvo la calma en los momentos decisivos para contener la reacción del equipo quintanarroense, asegurando el triunfo por 82-75 y repartiendo una victoria por bando en la serie.

      El jugador más destacado del partido fue Jared Frame, quien firmó una brillante actuación con 26 puntos, tres rebotes y una asistencia, mientras que Makhal Mitchell volvió a registrar un doble-doble al aportar 12 unidades y 14 rebotes, siendo una pieza clave en la victoria de los potosinos.

      Con este resultado, Santos del Potosí recupera confianza antes de afrontar una complicada gira, ya que su próximo compromiso será los días 11 y 12 de agosto, cuando visite a Astros de Jalisco en la Perla Tapatía, dentro de una de las series más exigentes del calendario de la LNBP.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro
        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        SLP

        El Universal

        Atletas mexicanos destacan en natación, canotaje, pentatlón y atletismo para mantener el liderato.

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA
        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        SLP

        AP

        CONMEBOL recordó el proceso electoral de FIFA y llamó a respetar las normas institucionales para la elección presidencial.

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo
        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        SLP

        AP

        La UEFA y varias federaciones nacionales cuestionan el plan de participación accionaria impulsado por Infantino.

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA
        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        SLP

        AP

        La WTA implementa pruebas genéticas para Juegos Olímpicos 2028, mientras expertos y activistas cuestionan la medida.