Santos del Potosí empata la serie

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El Club Santos del Potosí se reencontró con la victoria al imponerse 82-75 a El Calor de Cancún en el segundo juego de la serie disputado en el Auditorio Miguel Barragán, resultado con el que la quinteta celestial dividió honores ante su afición dentro de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

A diferencia del primer compromiso, el conjunto potosino mostró una mayor efectividad ofensiva desde los primeros minutos. Aunque el encuentro inició con un ritmo intenso y muy disputado, Santos aprovechó sus oportunidades para cerrar el primer cuarto con ventaja de 21-13.

Durante el segundo periodo, ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado; sin embargo, la escuadra potosina mantuvo el control del marcador gracias a la precisión en los disparos de tres puntos y la media distancia, lo que le permitió ampliar la diferencia e irse al descanso con una ventaja de 46-33.

En el tercer cuarto, El Calor de Cancún reaccionó y elevó la intensidad en ataque en busca de recortar distancias. No obstante, Santos supo aprovechar los espacios generados por la visita para responder con efectividad y conservar una cómoda ventaja, llegando al último periodo con marcador de 64-52.

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Ya en el cierre del encuentro, el conjunto celestial volvió a imponer condiciones en la pintura y mantuvo la calma en los momentos decisivos para contener la reacción del equipo quintanarroense, asegurando el triunfo por 82-75 y repartiendo una victoria por bando en la serie.

El jugador más destacado del partido fue Jared Frame, quien firmó una brillante actuación con 26 puntos, tres rebotes y una asistencia, mientras que Makhal Mitchell volvió a registrar un doble-doble al aportar 12 unidades y 14 rebotes, siendo una pieza clave en la victoria de los potosinos.

Con este resultado, Santos del Potosí recupera confianza antes de afrontar una complicada gira, ya que su próximo compromiso será los días 11 y 12 de agosto, cuando visite a Astros de Jalisco en la Perla Tapatía, dentro de una de las series más exigentes del calendario de la LNBP.