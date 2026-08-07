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Cordero conquista el Rally Montañas

Por Romario Ventura

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Cordero conquista el Rally Montañas
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      El piloto potosino Ricardo Cordero, acompañado por su navegante Marco Hernández, firmó una actuación dominante para conquistar la edición 58 del Rally Montañas, competencia en la que lideraron de principio a fin y reafirmaron su posición como líderes del Campeonato Nacional de Rallismo.

      La tradicional prueba, disputada sobre los exigentes caminos de la sierra tapatía, ofreció ocho tramos cronometrados cargados de velocidad, técnica y adrenalina. Desde el inicio de la competencia, la dupla del equipo 399 Tactical GHR Motorsport impuso el ritmo, registrando los mejores tiempos para mantenerse al frente de la clasificación general y sellar una contundente victoria.

      Con este resultado, Cordero amplía su ventaja en la lucha por el campeonato nacional y continúa firme en su objetivo de recuperar la corona que dejó vacante la temporada anterior debido a sus compromisos internacionales.

      Al término de la competencia, el multicampeón potosino destacó el desempeño del equipo y la confiabilidad del auto durante todo el fin de semana. "Muy contento por esta victoria en Tapalpa. Estuvimos al 100 con el auto durante todo el fin de semana, marcando buenos tiempos que nos dieron el triunfo. Esta victoria nos permite ampliar la ventaja en el Campeonato Nacional y seguir enfocados en recuperar la corona que dejamos vacante el año pasado por los compromisos internacionales. Esta seguidilla de triunfos nos acerca a ese objetivo. Agradezco a todo el equipo 399 Tactical GHR Motorsport por el impecable trabajo realizado. Ahora no queda más que prepararnos para intentar repetir el resultado en el Rally Sierra Juárez y llegar en el mejor nivel posible a la Carrera Panamericana", expresó Cordero.

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      El siguiente compromiso para el piloto potosino será la edición 23 del Rally Sierra Juárez, que se disputará a finales de agosto en los desafiantes caminos de Oaxaca. La competencia representará la última gran prueba de preparación rumbo a La Carrera Panamericana 2026, considerada el compromiso más importante del calendario rallístico de la temporada.

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