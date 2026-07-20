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Atletas mexicanos a seguir en Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación mexicana combina experiencia y juventud para dominar el medallero.

Por El Universal

Julio 20, 2026 04:20 p.m.
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Atletas mexicanos a seguir en Juegos Centroamericanos y del Caribe
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      Con más de 700 deportistas, México está a unas horas de iniciar una nueva participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la primera gran cita del ciclo olímpico y una competencia en la que históricamente se ha consolidado como una de las máximas potencias de la región.


      La delegación mexicana llegará con la misión de defender el campeonato obtenido en la edición anterior, celebrada en 2023, cuando firmó una actuación histórica al conquistar 353 medallas: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce.

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      Para 2026, el representativo nacional presentará una combinación de experiencia y juventud que lo coloca, nuevamente, entre los principales favoritos para dominar el medallero.
      Tras sobresalir en campeonatos mundiales y competencias internacionales de primer nivel, México contará con atletas de gran jerarquía.
      Los abanderados serán el medallista olímpico Juan Celaya y Gabriela Rodríguez, una de las máximas exponentes del tiro deportivo nacional.
      Ambos encabezan una delegación repleta de talento y con aspiraciones de subir a lo más alto del podio.
      ¿Quiénes son los deportistas a seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
      La justa regional, que contará con una espectacular ceremonia de inauguración, tendrá entre sus principales figuras a Osmar Olvera, considerado una de las máximas estrellas del deporte mexicano y favorito para conquistar medallas en las pruebas de trampolín de 1 y 3 metros.
      En los clavados, también destaca Alejandra Estudillo, una de las atletas con mayor proyección del país y reconocida por ejecutar algunos de los grados de dificultad más elevados a nivel internacional.
      Otra de las cartas fuertes de México será Yareli Acevedo, multimedallista mundial en ciclismo de pista.
      A ella se suman figuras consolidadas como Kenia Lechuga en remo; Alegna González y Alejandra Ortega en marcha; así como los arqueros Alejandra Valencia y Matías Grande, quienes buscarán mantener a México entre las principales potencias del tiro con arco.
      La lista de candidatos al oro también incluye a Nadia Ferreira en taekwondo, Aremi Fuentes en halterofilia y Érick Portillo en salto de altura, atletas que llegan con credenciales suficientes para pelear por los primeros lugares y contribuir al objetivo de que México repita su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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