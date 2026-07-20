Tri Sub-20 de México inicia preparación para Mundial 2027

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A partir del próximo viernes 24 de julio, México será sede del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF que otorgará cuatro boletos para la Copa del Mundo de la categoría a jugarse en 2027 y un pasaje a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y, en el interior de la Selección Mexicana, se sienten favoritos para lograr el objetivo.

Álex Diego, director técnico del Tri Sub 20, convocó a 21 futbolistas para dicho torneo y en el Centro de Alto Rendimiento confesó que "tenemos una gran posibilidad de conseguir el boleto a JJOO y qué bueno que se nos da ahorita que se juega en México, en un buen estadio, donde tenemos buen equipo, buenas instalaciones para entrenar, con un buen trabajo desde hace un año, así que es una gran oportunidad para conseguir todo".

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Después de no asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, volver a competir contra las mejores selecciones del mundo se convirtió en uno de los objetivos principales de la gestión de Andrés Lillini al frente de las Selecciones Menores."Sabemos que, para México, los Olímpicos han sido importantes siempre, y tenemos la posibilidad de conseguir el boleto para todo México y es algo que nos causa mucha ilusión", agregó.El capitán de la Selección, Carlos Hernández, se mostró confiado por el futuro del Tri y declaró que "se vienen grandes cosas. México es favorito, aquí la afición tiene que darse a notar como en el Mundial y que se ilusionen también con nosotros, ¿por qué no?".El futbolista de Chivas también cree que una buena actuación en este torneo podría llamar la atención de Gabriel Milito para poder ganarse un lugar en el primer equipo del Rebaño, aunque, por ahora, se mantiene enfocado en conseguir el objetivo de clasificar con México."Tiene una importancia muy grande porque el simple hecho de representar a tu país es maravilloso y más cuando tienes que jugar por el Mundial y el pase a los Olímpicos", concluyó.