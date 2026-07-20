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Liga MX | Horarios y canales para la fecha 2

Pumas intentará sumar su primer triunfo bajo la dirección de Esteban Solari en la segunda fecha.

Por El Universal

Julio 20, 2026 02:32 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El fin de semana pasado, se llevó a cabo la Jornada 1 del Apertura 2026, donde no hubo un solo empate.

      Los nueve partidos de la primera fecha del naciente torneo de la Liga MX terminaron con la victoria de algún equipo.

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      Por tal motivo, la tabla de posiciones luce bastante dispareja luego de que se jugara la jornada inaugural.
      De momento, el Pachuca, el Tijuana, el Toluca, el Cruz Azul, el Atlas, el Monterrey, el Necaxa, el América y el Puebla cuentan con tres puntos,
      Mientras que el Santos, el Atlético San Luis, el León, el Atlante, el FC Juárez, el Querétaro, los Tigres, las Chivas y los Pumas no pudieron sumar ni una sola unidad.
      Luego de los primeros compromisos, la Jornada 2 ya está a la vuelta de la esquina.
      Más rápido de lo que se esperaba, la segunda fecha se pondrá en marcha.
      Este mismo martes 21 de julio, la Máquina, la Franja, los Diablo Rojos y los Felinos vuelven a la acción.
      Debido a que el Cruz Azul y el Toluca se enfrentarán en el Campeón de Campeones de la Liga MX el próximo sábado 25, sus juegos se tuvieron que adelantar.
      Por tal motivo, habrá dos encuentros del Apertura 2026 a media semana y se llevarán a cabo en la Ciudad de México y en la capital del Estado de México.
      La Máquina tratará de sumar su segunda victoria en el torneo para no permitir que la Franja le abolle su corona.
      Mientras que, en el otro duelo, los Diablos Rojos intentarán acumular otros tres puntos para demostar que son de los principales candidatos a levantar el título del futbol mexicano.
      Por su parte, los Pumas quieren obtener su primer triunfo de la mano de Esteban Solari.
      Cabe resaltar que sólo uno de los dos juegos será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.
      Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX a media semana
      Cruz Azul vs Puebla
      Fecha: Martes 21 de julio
      Hora: 19:00
      Estadio: Banorte
      Transmisión: ViX Premium
      Toluca vs Pumas
      Fecha: Martes 21 de julio
      Hora: 21:05
      Estadio: Nemesio Diez
      Transmisión: Azteca 7/FOX One.

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