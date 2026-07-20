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Selección Sub-20 jugará el Premundial "sin presión" por clasificar

El entrenador Álex Diego enfatiza la ilusión y compromiso del equipo, dejando atrás la presión de clasificar.

Por El Universal

Julio 20, 2026 04:04 p.m.
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Selección Sub-20 jugará el Premundial sin presión por clasificar
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      En el Centro de Alto Rendimiento (CAR), 21 futbolistas concentran bajo las órdenes de Álex Diego para enfrentar el Premundial que representa la oportunidad de volver a una Copa del Mundo Sub-20 y a los Juegos Olímpicos dentro de dos años.


      Los dirigidos por Álex Diego comparten el Grupo B con Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala, y comenzarán su camino a la gloria este viernes en Puebla, sin la presión de lograr el objetivo.

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      La última vez que México jugó un Mundial Sub-20 fue el año pasado, en Chile, donde dio una gran actuación al superar el grupo de la muerte conformado por Marruecos, Brasil y España; sin embargo, en cuartos de final cayó eliminado en manos de Argentina.
      En Juegos Olímpicos, queda el recuerdo de la medalla de bronce en Tokio 2020, pero la ausencia en París 2024 es una herida que todavía sigue abierta.
      "Estamos con mucha ilusión, con mucho compromiso, todo lo que se habla de la presión, nosotros lo pensamos como que es una gran oportunidad para conseguir los boletos, para los jugadores para ponerse en vista de sus equipos y del mundo", declaró Álex Diego antes del debut, con la mentalidad de encarar lo que viene con positivismo en lugar de pensar en lo que sucedió anteriormente.
      "La presión cada quien la maneja como pueda. Más que presión sentimos ilusión, tenemos la oportunidad de ir a Olímpicos y al Mundial, así que mientras pensemos en positivo todo fluye de mejor manera", agregó.
      El entrenador tricolor no piensa en el pasado y su capitán, el zaguero central del Guadalajara, Carlos Hernández, destacó que "el equipo está más fuerte que nunca, como México afronta cada partido sea internacional o aquí mismo y vamos con todo".

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