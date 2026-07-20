Noche oscura en Buenos Aires

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Iba a ser una noche de celebración en Buenos Aires, junto al Obelisco, a pesar de la derrota del seleccionado de Lionel Messi en la final del Mundial 2026 ante España, pero terminó en caos con botellazos, piedrazos, corridas y enfrentamientos entre simpatizantes y policías.

Miles de personas salieron a las calles en el anochecer en Argentina, en distintos puntos del país, para reconocer el mérito de haber disputado una nueva final de la Copa FIFA. Uno de los puntos neurálgicos fue el centro de la capital argentina, bajo el monumento emblemático de la ciudad.

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Entre canciones de grada, saludos e incluso lágrimas por el resultado del partido, de un momento a otro, la Policía debió intervenir luego de que un grupo de personas comenzó a lanzar botellas y piedras contra los uniformados, según se vio en las imágenes de la TV.Todo terminó con corridas, gases lacrimógenos lanzados por la policía, cuando varios manifestantes sobrepasaron la reja perimetral que se había colocado para contener las celebraciones. Al menos 15 personas fueron detenidas y tres resultaron heridas.En tanto, el Gobierno de Javier Milei espera la decisión de los jugadores del seleccionado para definir qué día quieren celebrar con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas. "Estamos aguardando una comunicación oficial de la Selección para determinar los pasos a seguir", definieron fuentes consultadas por el diario "La Nación".El presidente Milei confirmó anoche, a través de las redes sociales, que el feriado será "en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar".