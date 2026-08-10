Atlético de San Luis pierde ante Nashville

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El Atlético de San Luis sufrió una nueva derrota en la Leagues Cup 2026, luego de caer 4-1 ante Nashville SC en la cancha del GEODIS Park, dentro de la segunda jornada de la Fase Uno del torneo binacional. El conjunto potosino tomó la iniciativa desde los primeros minutos y consiguió reflejarlo en el marcador al minuto 17. Rafael Llorente aprovechó un autopase y, frente al arco, definió de pierna derecha para colocar el 1-0 a favor del Atlético de San Luis.

Sin embargo, Nashville reaccionó antes del descanso y logró darle la vuelta al encuentro en un lapso de pocos minutos. Al 35´, Cristian Espinoza recibió un pase filtrado, ingresó al área y sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes para establecer el empate.

Apenas dos minutos después, el conjunto estadounidense volvió a encontrar el arco. Sam Surridge apareció frente a la portería para conectar un remate de cabeza y colocar el 2-1, marcador con el que Nashville tomó ventaja.

Cuando parecía que la primera mitad terminaría con mínima diferencia, Espinoza volvió a hacerse presente. Al 51´, en el tiempo agregado, el atacante cobró un tiro libre y con un disparo de pierna derecha consiguió su segunda anotación de la noche, ampliando la ventaja para los locales.

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Para la segunda mitad, el técnico Diego Mejía realizó modificaciones con la intención de cambiar el rumbo del encuentro. Ingresaron Johan Caicedo, Benjamín Galdames, Anderson Duarte, Leonardo Flores y Sebastián Pérez Bouquet, buscando darle mayor dinamismo al ataque potosino.

El Atlético de San Luis intentó reaccionar durante el complemento y el partido mantuvo intensidad en ambas áreas, pero Nashville logró controlar los momentos importantes y terminó por ampliar nuevamente su ventaja en la recta final. Al minuto 87, Reed Baker-Whiting marcó el cuarto tanto del conjunto local para sentenciar definitivamente el encuentro y establecer el 4-1 en el marcador.

El conjunto potosino cerrará su participación en esta etapa de la Leagues Cup 2026 el próximo miércoles 12 de agosto, cuando visite a Orlando City en el Inter&Co Stadium, en busca de cerrar su participación con una victoria.