Austin FC hunde al Puebla

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Austin FC goleó 3-0 al Puebla este domingo en el Q2 Stadium, dentro de la Jornada 2 de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, en un encuentro que quedó sentenciado desde los primeros minutos.

El delantero albanés Myrto Uzuni fue la figura de la noche al conseguir un hat-trick en apenas 33 minutos, el segundo en la historia del club texano.

La pesadilla para La Franja comenzó al minuto 3, cuando Uzuni abrió el marcador con un tiro libre directo. Apenas tres minutos después, el atacante volvió a aparecer para marcar el 2-0 tras recibir una asistencia de Christian Ramírez.

Antes del descanso, al 33´, completó su triplete con un remate luego de un servicio de Facundo Torres desde un tiro de esquina, dejando al conjunto poblano sin capacidad de reacción.

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En la segunda mitad, Austin FC administró la amplia ventaja y mantuvo el control del encuentro ante un Puebla que tuvo pocas oportunidades claras para acercarse en el marcador. El arquero Brad Stuver volvió a mantener su portería en cero, por segundo partido consecutivo en el torneo, luego del triunfo 2-0 sobre Tijuana.

Con este resultado, Austin FC llegó a seis puntos y se mantiene entre los equipos mejor posicionados de la Fase Uno, mientras que Puebla quedó prácticamente eliminado de manera anticipada. La Franja deberá enfrentar aún a San Diego FC, pero las posibilidades de avanzar son mínimas tras estas dos goleadas consecutivas.