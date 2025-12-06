Continúa el Mercadito Trenzar en el MUNI

El Mercadito Trenzar, continua en el Museo Universitario dentro del Programa de Arte y Cultura Indígena, hoy 6 de diciembre mantiene una jornada dedicada al arte textil, el diálogo comunitario y la creación colectiva.

La actividad, que abrió este viernes 5 con intervenciones artísticas y un ritual de bienvenida, propone un espacio donde mujeres indígenas, creadoras y público general comparten procesos, oficios y memorias a través de talleres, conversatorios y un mercadito comunitario.

Durante la primera jornada, el 5 de diciembre, se realizó el ritual “Tejiendo saberes ancestrales”, seguido por la intervención Resistir, que recurrió a plantas medicinales como símbolo de memoria y continuidad. Más tarde, el público recibió al Carrito de Arte Móvil del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), lo que marcó el inicio del intercambio creativo que guía la propuesta del encuentro.

El sábado 6 de diciembre las actividades continuarán desde las 12:00 horas con el arranque del mercadito, seguido por la charla “Las andanzas bordadas desde la colectividad”, programada de 13:00 a 15:00 horas. A partir de las 14:00 horas, el público podrá acercarse nuevamente al Carrito de Arte Móvil del IPBA, que permanecerá hasta las 17:00 horas con propuestas de mediación y activación creativa.

El taller de bordado experimental, impartido por la artista textil Melissa Salazar de 15:00 a 17:00 horas, ocupará un lugar central dentro de la jornada. Salazar explicó que su participación busca abrir un espacio de intercambio entre creadoras con distintas trayectorias. Durante el taller se trabajarán puntadas básicas y cada persona intervendrá una manta con materiales como estambres e hilos. Además, comentó que se reservaron lugares para mujeres de comunidades indígenas con el propósito de compartir técnicas y experiencias desde sus propios saberes.

Con la conclusión del mercadito a las 17:00 horas, busca convertirse en un encuentro que abre espacios para la participación de mujeres vinculadas al arte textil y a los saberes tradicionales, sin formalismos institucionales y con un enfoque centrado en la colaboración y la construcción colectiva.