El concierto “Noche de Krampus”, se presentará este 6 de diciembre, a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío, una propuesta musical que dialoga con la tradición europea, la presentación reúne a Elihú Díaz en el contrabajo y a Emmanuel Mendoza Lara en la guitarra.

Díaz y Lara interpretarán un programa instrumental basado en la dualidad entre luz y oscuridad. La idea central del concierto se inspira en la leyenda alpina del Krampus, criatura mitad humana y mitad cabra que, según el folclor, aparece la noche del 5 de diciembre para castigar a los niños desobedientes y contrasta la figura festiva de San Nicolás con su contraparte más temida.

El Krampus tiene una historia arraigada en diversos países europeos donde la figura de San Nicolás adquirió variantes regionales. En zonas del noroeste, el personaje acompañaba al santo para diferenciar entre quienes recibirían regalos y quienes serían castigados.

En los territorios alpinos, su presencia se vinculó con figuras locales del invierno y con relatos que combinaban advertencias morales y elementos fantásticos.

El concierto toma estos referentes para construir un planteamiento sonoro que lleva los cantos navideños a una expresión disonante y oscura. La propuesta busca mostrar la tensión entre melodías asociadas a la festividad y una instrumentación que sugiere temor, metamorfosis y conflicto. Con ello, los músicos plantean una lectura alternativa de la temporada desde el lenguaje instrumental.

Con Noche de Krampus, se acerca al público a imaginarios poco difundidos de la cultura navideña y para escuchar un proyecto que experimenta con tradiciones, relatos y atmósferas contrastantes. El acceso tendrá costo de $150 y forma parte de una serie de actividades decembrinas que exploran imaginarios alternativos de la temporada.