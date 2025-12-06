La presentación de “Una pastorela por la inclusión”, es puesta en escena organizada por Familia en Movimiento Pro Educación Down en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se llevará a cabo en el Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” hoy sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas.

En esta pastorela participan niñas, niños y jóvenes integrantes de la asociación, quienes presentan una versión festiva del relato navideño a través de dinámicas accesibles y adaptadas a sus habilidades. La puesta en escena se enfoca en promover participación, expresión y trabajo en equipo, elementos que la asociación integra en su labor educativa cotidiana.

Una parte central de esta presentación es su intención de visibilizar los aportes culturales de las personas con discapacidad. A través del montaje, se invita al público a replantear ideas sobre la discapacidad y a reconocer la importancia de eliminar barreras que limitan la interacción plena en espacios sociales y artísticos.

La asociación Familia en Movimiento Pro Educación Down, fundada en 1996, trabaja en la educación de niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down mediante programas de formación que buscan desarrollar habilidades para una vida autónoma. Sus actividades están sustentadas en valores como la dignidad, la empatía y la tolerancia, así como en la participación directa de familias y personal especializado.

Con esta función, la asociación continúan generando actividades que integran a diversos colectivos y acercan al público a proyectos de carácter comunitario. Una pastorela por la inclusión se presenta como un encuentro abierto que invita a convivir, acompañar y reconocer la diversidad dentro del entorno cultural de la ciudad, acercando al público a una propuesta escénica que combina humor, convivencia familiar y reflexión .